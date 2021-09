Nächste hohe Hürde für den TVG

Großsachsen. Nach der schmerzlichen 23:31-Niederlage des TVG Großsachsen bei der SG Pforzheim/Eutingen stehen die Drittliga-Handballer von der Bergstraße vor der nächsten hohen Hürde. Am Samstag (20 Uhr) wartet mit der TuS Kaiserslautern-Dansenberg eine schwere Auswärtsaufgabe. Mit Kevin Klier steht bei der TuS etwa ein Ex-Bundesligatorhüter zwischen den Pfosten, der jahrelang das Tor der TSG Friesenheim hütete.

„Natürlich ist das wieder eine Herkulesaufgabe, aber das wird dieses Jahr jede Woche so sein“, sagt TVG-Trainer Stefan Pohl. „Wir haben die Niederlage gegen Pforzheim aufgearbeitet und wollen in Dansenberg einiges besser machen. Auch hier sind wir nicht chancenlos, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen“, so der Coach. Ein positives Erlebnis vor dem Hirschberger Derby wäre natürlich perfekt, aber dafür muss am Samstag alles passen. red