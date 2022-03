Nachholspiele im Tabellenkeller

Mannheim. Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga und A-Klasse nimmt Fahrt auf. In vier Nachholpartien, die unter der Woche ausgetragen werden, sind hauptsächlich Teams aus der unteren Tabellenhälfte involviert. In der Kreisliga trifft am Dienstagabend (19.30 Uhr) der FV 03 Ladenburg auf den SC 08 Reilingen und am Donnerstag (19.30 Uhr) der FC Hochstätt Türkspor auf den FV 08 Hockenheim.

In der Kreisklasse A1 geht es für den ASV Feudenheim darum, sein Drei-Punkte-Polster auf den Relegationsrang bei der Partie beim SC Olympia Neulußheim (Dienstag, 19.30 Uhr) auszubauen.

„Wir haben sehr viele Ausfälle. Vom Rest des Teams verlange ich, dass es zusammenhält und alles gibt“, erklärt ASV-Trainerin Kerstin Burgey. Und auch die SG 1983 Viernheim benötigt in der Staffel A2 wichtige Zähler im Spiel beim Tabellendritten SV Schriesheim (Donnerstag, 19.30 Uhr). wy

