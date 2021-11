Nach Pause im Rausch

Viernheim. Die BG Viernheim/Weinheim hat in der Basketball-Oberliga Gruppe Süd mit einem klaren 81:46 (37:26)-Erfolg beim Heidelberger TV die Tabellenführung souverän verteidigt. Für das Team von Trainer Robin Zimmermann war es der vierte Sieg im fünften Spiel.

Die BG brauchte ein Viertel, um auf Touren zu kommen. Nach den ersten zehn Minuten führte Viernheim/Weinheim mit 19:16. In der Folge dominierten die Sharks die Begegnung. Die Elf-Punkte-Führung zur Pause baute die BG auf 61:30 aus (30.). Auch das letzte Viertel ging an die BG, die mit dem USC Heidelberg nun die Gruppe mit 4:1 Siegen anführt. Die nächste Partie steht für die Zimmermann-Truppe erst 27. November zu Hause gegen den CVJM Lörrach an.

In der Oberliga Baden, Gruppe A, kassierte die zweite Mannschaft der SG Mannheim eine deutliche 64:96-Niederlage beim SSC Karlsruhe. Arvydas Vaitiekus und Rasmus Denoke waren mit jeweils 18 Punkten die erfolgreichsten Werfer der SG II.

In der JBBL kamen die Rhein-Neckar Metropolitans bei Eintracht Frankfurt klar mit 38:82 (14:54) unter die Räder. Koray Kocak erzielte 14 Punkte für die Mannheimer Jugendbasketball-Talente. Die Metropolitans belegen in der Gruppe 6 mit der Bilanz von 2:4 Punkten nur den vorletzten Tabellenrang. bol

