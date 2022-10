Nach Norden und Süden

Mannheim. So entgegengesetzt wie der aktuelle Tabellenstand, sind auch die Reisen, die die beiden Mannheimer Teams in der Feldhockey-Bundesliga der Damen am Samstag antreten. So tritt der am Tabellenende stehende Aufsteiger TSV Mannheim Hockey am Samstag (12 Uhr) im Süden beim Münchner SC an, während der Tabellenführer Mannheimer HC in den Norden reist, wo es am Samstag (15 Uhr) gegen Aufsteiger Bremer HC geht.

Für die TSVMH-Damen ist das Spiel in München schon das letzte in der Feldrunde im Jahr 2022 und beim Aufeinandertreffen der beiden Staffelschlusslichter MSC (Staffel A) und TSVMH (Staffel B) geht es um eine Standortbestimmung. „Wir wollen an die Leistung vom Sonntag anknüpfen und nochmals alles raushauen, was in uns steckt. Schaffen wir das, sind in München sicherlich auch Punkte drin“, hofft TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller auf eine Leistung wie zuletzt im Heimspiel gegen den Berliner HC (0:1).

Für die MHC-Damen ist das Spiel in Bremen das vorletzte Feldhockeymatch in diesem Jahr und so recht weiß MHC-Trainer Nicklas Benecke nicht, was ihn dort erwartet. „Bremen ist ehrlich gesagt eine Wundertüte, weil die Weibliche Jugend A der Bremer DM-Zwischenrunde hat und sieben Spielerinnen aus der Bremer U 18 eigentlich bei den Damen spielen. Mal sehen ob diese sieben Spielerinnen mit der Bremer WJA in München spielen“, ist Benecke gespannt, wie Bremen aufläuft. Naomi Heyn wird wohl zurückkehren, während Julia Hemmerle und Lisa Mayerhöfer studiumsbedingt eine Pause erhalten sollen. and