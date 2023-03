Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Nach 3:2 gegen Ingolstadt: SV Waldhof wechselt in die Rolle des Gejagten

Mit dem Rückenwind aus dem Ingolstadt-Sieg und dem Vorstoß auf einen Aufstiegsplatz freut sich der SV Waldhof auf das Topspiel in Wiesbaden. Trainer Neidhart wundert sich darüber, was zuletzt in der Tabelle passiert ist