Nach 20 Jahren zieht Turanspor den Schlussstrich

Mannheim. In diesem Jahr feiert der Fußball-A-Ligist 1. FC Turanspor Mannheim seinen 20. Geburtstag. Doch aller Voraussicht nach wird es nicht mehr zu irgendwelchen Feierlichkeiten kommen. Schuld daran ist dieses Mal ausnahmsweise nicht die Corona-Situation. „Der 1. FC Turanspor Mannheim wird abgemeldet“, bestätigte der Sportliche Leiter des A-Ligisten Akin Özkan gegenüber dieser Redaktion.

AdUnit urban-intext1

Anfang der 2000er Jahre war der Club als dritte Mannschaft des MFC 08 Lindenhof in den Spielbetrieb eingetreten, lief aber schon wenig später unter eigenem Namen auf und schaffte 2015 mit dem Aufstieg in die Kreisliga den größten Vereinserfolg. Vier Jahre hielt sich das Team im Mannheimer Fußball-Oberhaus, ehe es 2019 in die A-Klasse absteigen musste. Jetzt zieht der 1.FC Turanspor den Stecker und schließt seine Fußball-Abteilung. Mitunter sollen finanzielle Gründe bei dem Verein, aus dem der Milan-Profi Hakan Calhanoglu hervorgegangen war, ausschlaggebend gewesen sein.

Bis zu zwölf Akteure wechseln

Auch Torjäger Yusuf Cekemci läuft künftig für Hochstätt Türkspor auf. © Nix

Wie berichtet, übernimmt der bisherige Turanspor-Coach Mehmet Ali Topal die vakante Trainerposition beim Kreisligisten FC Hochstätt Türkspor. Ihm werden nach heutigem Stand zwölf Spieler folgen, unter anderem der Torjäger Yusuf Erkan Cekemci sowie die Routiniers Cemil Tasdemir und Muhammed Efe. „Wir erwarten noch drei bis vier Spieler. Da sie aber noch nicht unterschrieben haben, können wir hier noch keinen Vollzug melden“, erklärt Ibrahim Oguzhan aus der Sportlichen Leitung des FC Hochstätt Türkspor.

Nuri Tanis, Vorsitzender des FC Hochstätt Türkspor stellt klar: „Es ist definitiv keine Fusion. Die Verantwortlichen von Turanspor, die wir gut kennen, wollten den Spielern eine Perspektive bieten, und haben uns angesprochen. Wir sind ein Mannheimer Club und offen für alle, daher haben wir natürlich auch hier nicht Nein gesagt.“

AdUnit urban-intext2

Sobald die Abmeldung des 1. FC Turanspor Mannheim auch offiziell beim Kreisvorstand erfolgt ist, könnte es zu einer Verschiebung innerhalb der A-Liga-Staffeln kommen. Die Kreisklasse A1 hätte dann nämlich nur noch 15 Teams, die Staffel A2 allerdings 17 Mannschaften. „Tritt eine solche Situation ein, dass die Staffeln ungleich besetzt sind, bieten wir den Vereinen an, dass einer auf absolut freiwilliger Basis wechseln könnte“, erklärt Kreisvorsitzender Harald Schäfer das generelle Vorgehen. So könnte die Soll-Stärke von 16 Teams in jeder Staffel wieder hergestellt weden.

Allerdings werde kein Team zwangsversetzt, so Schäfer, im Grenzfall – wenn also kein Team freiwillig wechseln möchte – würden die Staffeln mit 15 beziehungsweise 17 Teams starten.

AdUnit urban-intext3