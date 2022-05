Müllers klare Vorstellungen

Mannheim. Die Damen des TSV Mannheim Hockey spielen am Sonntag (13 Uhr) in der 2. Liga beim ATV Leipzig. „Wir wollen weiter punkten“, hat TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller klare Vorstellungen wie der Sonntag für den Spitzenreiter laufen soll. Bereits am Samstag (14 Uhr) sind die Damen des Feudenheimer HC beim ATV Leipzig gefordert.

„Leipzig ist ein sehr unangenehmer Gegner“, möchte FHC-Damencoach Christian Wittler trotzdem gerne Zählbares aus Sachsen mitnehmen. Die FHC-Herren starten am Sonntag (15 Uhr) beim HTC Würzburg in die verbleibende Runde der 1. Regionalliga Süd. Bei den FHC-Herren hat Robert Willig als Trainer übernommen. Der bisherige FHC-Herrencoach Sebastian Blink konzentriert sich mehr auf seine Nachwuchstrainertätigkeit beim Mannheimer HC. and

