Müller glänzt in Gent

Gent/Mannheim. Janoah Müller aus dem Mannheimer Turn-Leistungszentrum hat die Nominierung von Nachwuchsbundestrainerin Claudia Rödinger-Schunk für einen Länderkampf beim Flanders International Team Challenge in Gent vollauf gerechtfertigt. Begleitet von ihrer Heimtrainerin Narina Kirakosjan gewann die 14-Jährige mit der Juniorinnen-Nationalmannschaft Silber (147,707 Punkte) hinter Italien (157,066). Im Mehrkampf landete sie unter Konkurrentinnen aus sechs Nationen als zweitbeste Deutsche auf Platz sechs (48,85) und qualifizierte sich zudem für drei Finals. Am Sprung wurde sie Fünfte (13,063), am Balken Siebte (11,10), am Boden verpasste sie mit 12,425 Zählern (4.) Bronze nur ganz knapp.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Für Janoah war es ein Erlebnis, sie konnte zum zweiten Mal Erfahrungen beim Turnen auf dem Podium machen und beim Wettkampf der Aktiven viele ihrer internationalen Idole beobachten“, freute sich LZ-Cheftrainerin Alina Korrmann.

Das erfolgreiche Wochenende für das LZ vervollständigte der noch jüngere Nachwuchs beim TurnTalentschul-Pokal, der Corona-bedingt parallel an drei Orten ausgetragen wurde. In der eigenen Halle triumphierte in der AK 9 Viktoria Heterle (1./61,30 P.), Elisa Baumgärtner wurde unter 32 Starterinnen Achte (58,60). In der AK 10 sicherte sich Luna Zimmermann Bronze (64,045) und in der AK 11 wurde Amelie Hering Vierte (64,73). „Wir sind sehr zufrieden, denn alle haben auch die notwendigen Bundeskader-Punkte geturnt“, sagt Korrmann. „Außerdem wurde Camilla Eberle aufgrund ihrer gute Leistungen im ersten Halbjahr für den NK-1-Kader nachnominiert.“ sd