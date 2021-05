MTG-Start für guten Zweck

Mannheim. Die Triathleten der MTG Mannheim haben ein Zeichen gesetzt und sich am „Wings for Life World Run“ beteiligt. Alle Startgelder und Spenden der Laufveranstaltung, bei der weltweit zur selben Zeit Spitzensportler, Hobbyläufer und Anfänger losgelaufen sind, kommen voll und ganz der Rückenmarksforschung zugute, die helfen soll, Querschnittslähmungen zu heilen.

AdUnit urban-intext1

Jeder war für sich allein unterwegs, mit den Organisatoren nur per App verbunden. Einziger Gegner war das virtuelle „Catcher Car“, das 30 Minuten nach Beginn in Bewegung gesetzt wurde und nach und nach das ebenfalls virtuelle Feld von hinten aufrollte. Ziel war es, so lange wie möglich vor dem „Catcher Car“ zu bleiben. Ein Dutzend von der MTG machte sich in Mannheim und Umgebung coronakonform auf den Weg, schaffte über 200 Kilometer und sammelte bei 20 Euro Startgeld 240 Euro für den guten Zweck.

„Wir wollten damit unsere Mitglieder motivieren“, sagte Andreas Schad von den MTG-Triathleten. Deshalb rief er zu einer internen Herausforderung auf und wettete, dass niemand mehr Kilometer laufen würde als er. Schad verlor die Wette mehrfach, seine 24,05 km wurde übertroffen. Bei den Männern kamen Norbert Luber (25,01 km), Michael Large (24,65 km), Andreas Schad und Matze Herden (23,3 km) am weitesten; bei den Frauen Maja Hornig (24,65 km), Sandra Richter (23,25 km) und Sandra Werner (19,65 km). sd