MTG-Sextett im Mai bei Staffel-WM

Mannheim. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat sein Team für die World Relays, die inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften, Anfang Mai in Chorzów (Polen) bestimmt. Er ist bei den Titelkämpfen in Schlesien, die auch die Chance auf die Olympia-Qualifikation bieten, mit 38 Athletinnen und Athleten in sieben Wettbewerben vertreten.

Während die Frauen-Staffel über 4x100 Meter bereits einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Tokio sicher hat, gilt es für die Sprint-Staffel der Männer sowie die drei deutschen Staffeln über 4x400 Meter (Männer, Frauen, Mixed), mit einem Platz in den Top Acht der World Relays oder über eine Top-Zeit noch das Ticket nach Japan zu lösen.

Mit Almas und Reus

Zu den Nominierten zählen unter anderen der Sprint-Aufsteiger des Jahres 2020 Deniz Almas (VfL Wolfsburg) sowie der Deutsche Rekordhalter über 60 und 100 Meter Julian Reus (Top Team Thüringen).

Das größte Kontingent stellt in Chorzów aber die MTG Mannheim. Mit dabei sind die Sprint-Asse Jessica-Bianca Wessolly und Patrick Domogala sowie die 400-Meter-Läuferinnen Nadine Gonska und Hannah Mergenthaler. Für die Hürden-Staffel wurden Ricarda Lobe und Yannick Spissinger nominiert. cr

