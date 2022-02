Mit elf Aktiven nimmt die MTG Mannheim am Wochenende die deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Leipzig in Angriff. Sechs Medaillen scheinen machbar, das Finale sollte für die meisten drin sein. „Wir bauen diesmal nicht nur auf unsere Frauen-Power, unsere Männer haben aufgeholt“, betont der für den Leistungssport zuständige Rüdiger Harksen. Obwohl er nicht mehr selbst als Trainer

...