Die MTG Mannheim hat einmal mehr bewiesen, dass sie – trotz eines schmalen Etats – zu den leistungsstärksten Leichtathletik-Vereinen in Deutschland gehört. Mit fünf Medaillen (2 Gold/1 Silber/2 Bronze) und weiteren Finalplatzierungen belegt der Club vom Pfeifferswörth hinter Bayer Leverkusen (2/4/2) Rang zwei in der Edelmetallbilanz der deutschen Meisterschaften in

...