MTG-Baumeister hilft mit Rat und Tat

Mannheim. Es gibt einige Dinge, die Rüdiger Tessmer besonders am Herzen liegen. Zum einen ist es das Michael-Hoffmann-Stadion im Pfeifferswörth. Zum andern sind es die Leichtathletik-Begeisterten jeden Alters, die es nutzen. „Solange die mit Leistungen bestätigen, was wir geschaffen haben, bin ich besonders froh“, sagt der Verwaltungsratsvorsitzende und Infrastruktur-Beauftrage der MTG Mannheim, der am Dienstag, 19. Oktober, seinen 85. Geburtstag feiert. „Es ist auch immer sehr schön, wenn die Anlage von ausländischen Gästen wertgeschätzt wird.“

Schon 30 Jahre ist der Jubilar maßgeblich an allen Bauprojekten des Vereins beteiligt. Der gebürtige Ostpreuße, der in Friesland aufwuchs, 1982 als Kommandeur einer Fernmelde-Brigade in die Kurpfalz versetzt wurde und auf der Suche nach einem Sportverein für seine Tochter die MTG fand, hat vieles mit auf den Weg gebracht: die Leichtathletikhalle, den Werferplatz, das Abwurfhaus und den Kunstrasenplatz. Er hat beim Bau der Tennishalle mitgewirkt, vor allem aber schon dreimal die Sanierung des Stadions angepackt. „Weil immer noch Kleinigkeiten anstehen, habe ich mich im Sommer für zwei weitere Jahre wählen lassen. Wer weiß, vielleicht bin ich mit 90 immer noch dabei.“

43 Sportabzeichen absolviert

Rüdiger Tessmer vor dem Plan der neuen MTG-Werferanlage. © Tangl

Fit genug ist der Tessmer, der – bevor ihn die Leichtathletik begeisterte – als Turner und Handballer anfing und schon 43 Mal das Goldene Sportabzeichen ablegte. „Ich habe mir das 45. zum Ziel gesetzt, denn die Ehrungsveranstaltung ist immer sehr schön. Und ab dem Alter von 85 ändern sich die Bedingungen, wird es etwas leichter.“ Ein Jungbrunnen ist für Tessmer, der auch zum Sprechertrio der Interessensgemeinschaft der Spitzensportvereine in Deutschland gehört, zudem der Umgang mit jungen Leuten. „Die Zusammenarbeit und das Zusammensein mit ihnen macht mir großen Spaß. Es ist eine wichtige Komponente, um kein alter Tattergreis zu werden.“ Vor fünf Jahren wünschte er sich zu seinem 80. Geburtstag den Besuch der EM 2018 in Berlin zu besuchen. „Ich war dort. Diesmal steht die EM 2022 in München auf dem Zettel. Ich hoffe, das klappt.“