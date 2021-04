Beim Mannheimer Hockeyclub (MHC) laufen die Vorbereitungen für das Final Four der Damen und Herren auf Hochtouren, findet die DM-Endrunde doch am 8./9. Mai in der MHC Arena statt. Von der Teilnahme am Final Four auf eigener Anlage sind beide Teams des Gastgebers nur noch einen Sieg entfernt, den sowohl die Herren als auch die Damen der Blau-Weiß-Roten nun auf der eigenen Anlage holen

...