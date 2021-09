Mollaei bringt Olympia-Flair auf die Matte

Mannheim. Die Judofighters Rhein-Neckar schauen erwartungsvoll der neuen Judo-Saison in der 1. Bundesliga entgegen. Das Judoteam Heidelberg/Mannheim ist nicht nur zusammen geblieben, sondern hat sich auch namhaft verstärkt: Mit Saeid Mollaei, dem aus Teheran stammenden Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in Tokio und Weltmeister von 2018. Nach Kontroversen mit dem iranischen Sportministerium – er widersetzte sich der Anordnung, im möglichen WM-Finale 2019 den Kampf gegen einen Israeli zu boykottieren – floh er nach Deutschland und nahm die mongolische Staatsbürgerschaft an. „Er lebt seit zwei Jahren in der Region und trainiert seither bei uns“, freut sich Trainerin Carmen Bruckmann auf Verstärkung in der Klasse bis 81 Kilo. „Wie alle unsere Jungs ist Saeid extrem motiviert. Er hätte auch für einen der Favoriten starten können, aber er will uns etwas zurückgeben.“ Er soll und kann helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.

„Er will etwas zurückgeben“

2018 waren die Judofighters überraschend in die 1. Bundesliga auf- und sofort wieder abgestiegen. Dass es 2019 mit dem Wiederaufstieg ganz knapp nicht klappte, machte niemanden traurig, denn die Gewichtsklassen waren nicht optimal besetzt, der Wiederaufstieg wäre auch finanziell nur schwer zu stemmen gewesen. Doch dann fiel die Saison 2020 wegen Corona komplett aus, plötzlich gab es in der 1. Liga zwei freie Plätze. „Also haben wir und Sindelfingen die Chance einer Wildcard wahrgenommen“, berichtet Trainerin Bruckmann. „Finanziell sieht es besser aus. Außerdem ist es gut für unsere Kasse, dass die Saison auf lediglich vier Wettkampftage komprimiert wurde.“

Judoka Saeid Mollaei mit seiner Silbermedaille von Tokio. © dpa

Der Auftakt für die Judo-Fighters ist am Samstag in der heimischen Halle des OSP Heidelberg. Die Hausherren gehen ab 13 Uhr gegen die TSG Backnang, den VfL Sindelfingen und den JC Rüsselsheim auf die Matte. „Unser Ziel sind vier Punkte. Wenn das gelingt, haben wir den Klassenerhalt so gut wie sicher“, ist Bruckmann zuversichtlich. sd