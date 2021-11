MLP Academics rutschen ab

Chemnitz. Die MLP Academics Heidelberg sind in der Basketball-Bundesliga etwas außer Tritt geraten. Das 64:67 (38:33) in Chemnitz am Sonntagnachmittag war für die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic bereits die dritte Schlappe in Folge. Mit vier Siegen und vier Niederlagen rangiert der Aufsteiger aber immer noch auf einem respektablen elften Tabellenplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heidelberg erwischte einen soliden Auftakt. Nach den ersten zehn Minuten lagen die Gäste zwar mit 18:20 zurück, doch im zweiten Viertel drehten die Academics auf und gingen mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit lief aber kaum noch etwas zusammen.

Academics: Chapman (15), Heyden (13), Ely (12), Lowery (11), Geist (7), Martin (6), Würzner, Ugrai, Kuppe. cr