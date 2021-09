Mit Wut im Bauch nach Westen

Mannheim. Dass die Herren des Mannheimer HC die unnötige 0:1-Auswärtspleite beim Club an der Alster immer noch wurmt, daraus macht der Co-Trainer der MHC-Herren Peter Maschke vor den beiden Auswärtsspielen beim Düsseldorfer HC (Samstag, 16 Uhr) und beim HTC Uhlenhorst Mülheim (Sonntag, 14.30 Uhr) keinen Hehl. „Wir haben bei Alster nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten und wollen nun in den beiden Spielen im Westen am besten sechs Punkte mitnehmen“, hofft Maschke, dass der MHC mit einem Spiel Verspätung gut in die neue Saison der Feldhockey-Bundesliga startet.

„Hinter den Einsätzen von Christopher Held und Alexander Schöllkopf stehen Fragezeichen, ansonsten haben alle trainiert“, ergänzt der MHC-Co-Trainer. Damit steht auch einem Einsatz von Linus Müller nichts im Wege, der in Hamburg eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte.

Linus Müller (rotes Trikot) kann beim MHC wieder mitwirken. © Sörli Binder

Etwas verhaltener gehen die Herren des TSV Mannheim Hockey ihre Aufgaben an. „Mülheim ist ein absolutes Top-Team und in allen Belangen sehr stark besetzt. Das haben wir zuletzt ja auch im Ligacup-Finalturnier zu spüren bekommen“, erinnert Carsten-Felix Müller, der die Bundesliga-Herren des TSV Mannheim Hockey gemeinsam mit Alexander Vörg coacht, vor dem Samstagsspiel in Mülheim (16 Uhr) an das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Damals unterlagen die Mannheimer glatt mit 1:4.

„Für uns wird es darum gehen, uns nicht zu verstecken und den Mülheimern das Leben schwer zu machen“, sieht Müller sein Team nicht in der Favoritenrolle. Anders sind die Karten am Sonntag (14 Uhr) beim Aufsteiger Düsseldorfer HC gemischt. „Wenn sich Düsseldorf in der Bundesliga Punkte ausrechnet, dann sicher in solchen Spielen wie gegen uns. Daher sehen wir den Druck bei ihnen. Wir fahren ganz klar mit dem Auftrag nach Düsseldorf, das erste Mal in dieser Saison zu punkten“, sagt der TSVMH-Trainer.

MHC-Damen in Köln und Mülheim

Für die Damen des Mannheimer HC hält die Bundesliga ebenfalls ein Doppelspielwochenende im Westen parat. Dabei tritt der Vizemeister am Samstag (14 Uhr) zunächst zur Neuauflage des DM-Halbfinales bei Rot-Weiss Köln an, bevor es am Sonntag (12 Uhr) zum HTC Uhlenhorst Mülheim geht.

„Nach dem guten Auftakt wollen wir am Wochenende sechs Punkte holen“, möchte MHC-Damencoach Nicklas Benecke nach dem 2:0-Auftaktsieg beim Harvestehuder THC die nächsten Siege einfahren. Zum Duell mit den drei ehemaligen MHC-Spielerinnen Nike Lorenz, Camille Nobis (beide Auslandsaufenthalt) und Cécile Pieper (zum HGC Wassenaar in die Niederlande gewechselt) wird es für die Blau-Weiß-Roten aber nicht kommen. „Köln schätze ich immer noch als eine der stärksten Mannschaften der Liga ein“, will sich Benecke davon nicht blenden lassen. and