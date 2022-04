Mit vollem Einsatz gegen Neuenheim

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar haben fünf Teams Chancen auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga. Spitzenreiter ist der ASC Neuenheim mit 55 Punkten. Der Primus muss am Ostersamstag um 15 Uhr beim Ligadritten VfL Kurpfalz Neckarau antreten. Die Mannheimer haben – wie der ASC – 24 Spiele absolviert und vier Punkte Rückstand (51) auf Neuenheim „Wir freuen uns auf ein hochklassiges Spiel“, sagt Feytullah Genc, der zusammen mit Richard Weber und Bernd Wiegand die Neckarauer Mannschaft trainiert.

„Wir wissen natürlich, dass Neuenheim in Topform ist und herausragende Kicker hat. Aber unsere Jungs sind auch motiviert“, erklärt der Neckarauer Coach und betont: „Wir wollen die Liga weiter spannend halten und selbst den Anschluss an die Spitze halten.“ Der VfL Kurpfalz liegt ja auch nur drei Zähler hinter dem Zweiten FT Kirchheim.

Neckaraus Trainer Feytullah Genc will die Liga spannend halten. © Berno Nix

Neuenheim hat in den acht Partien der Rückrunde 20 Punkte geholt und dabei kein Spiel verloren. Beim Ligafünften FC Türkspor Mannheim feierte der ASC einen 5:1-Erfolg. Zuletzt schlugen die Neuenheimer zu Hause den ASV Eppelheim mit 3:2. Mit 76 Treffern stellt das Team von Trainer Ulrich Brecht die beste Offensive der Liga. Torjäger ist Ben-Richard Prommer, der bislang schon 27 Treffer erzielt hat.

Die Neckarauer haben auswärts in der Rückrunde zweimal gepatzt. Zu Hause gelang dem VfL Kurpfalz vor wenigen Wochen aber ein 4:1-Sieg über den aktuellen Zweiten FT Kirchheim. Das Trainertrio Weber/Wiegand/Genc hat wohl alle Stammspieler für das Topspiel zur Verfügung.

Unterdessen ist der FC Türkspor Mannheim, der erst 23 Partien absolviert hat, in Lauerstellung. Die Mannschaft der beiden Trainer Serif Gürsoy und Caner Dönmez liegt auf Rang fünf und hat zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Neuenheim. Den Titel zu holen, wird schwer. Aber bei zwei Spielen weniger als der Zweite Kirchheim und neun Zähler hinter dem FT ist der Aufstieg weiter machbar. Am Samstag, 15.30 Uhr, muss der BFV-Pokal-Finalist zur TSG Lützelsachsen. Eine machbare Aufgabe.

Der abstiegsbedrohte Ligaviertletzte FK Srbija Mannheim will mit Punkten aus dem Heimspiel am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den Zehnten SC Horrenberg den aktuellen Relegationsplaz verteidigen.