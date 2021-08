Mit Teamgeist und Pedro Martinez

Mannheim. Der Bundesliga-Meister von 2018 und 2019 hat auch 2021 wieder die beste Ausgangslage im Meisterschaftsrennen. Dank eines 4:2-Siegs gegen den bisherigen Spitzenreiter Gladbacher HTC liegt Grün-Weiss Mannheim auf Platz eins der Tabelle und hat drei Spieltage vor Saisonende wieder alles in der eigenen Hand. „Wir haben Gladbach überholt und jetzt einen Punkt Vorsprung. Das gibt uns für den Rest der Saison eine gute Ausgangsposition“, zeigte sich Teamchef Gerald Marzenell hochzufrieden mit dem Ausgang der Partie.

Am Sonntag entschied das Doppel Radu Albot und Pedro Martinez das Duell zugunsten der Mannheimer. Einmal mehr ragte der Spanier Pedro Martinez aus einem insgesamt starken Grün-Weiss-Team heraus. Nach seiner Niederlage im Finale in Kitzbühel gegen Spitzenspieler Caspar Ruud, die nach einer Regenunterbrechung erst am Samstag um 23.35 Uhr besiegelt wurde, reiste der Spanier auf direktem Wege nach Mannheim, um im Topspiel mit dabei zu sein. Gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden verwandelte Martinez dann seinen fünften Matchball und ließ sich dabei weder von den Reisestrapazen, der Müdigkeit sowie der Enttäuschung über den verpassten Titel von seinem Weg abbringen. Dafür wurde der 24-Jährige für sein Kämpferherz und seinen Einsatzwillen mit „Pedro, Pedro“-Sprechchören gefeiert.

Grün-Weiss – Gladbach 4:2 Einzel: Radu Albot – Andrej Martin 6:4,6:2; Pedro Martinez – Tallon Griekspoor 6:4,4:6,14:12; Maximilian Marterer – Daniel Altmaier 7:5,6:7(4),8:10; Gerald Melzer – Mario Vilella Martinez 6:3,4:6,10:7. Doppel: Albot/Martinez – Griekspoor/Altmaier 6:3,6:4; Krawietz/Marterer – Haase/Nedovyesov 6:4,3:6,4:10.

„Ich bin sehr glücklich. Ich bin am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr angekommen und war sehr müde. Die großartige Atmosphäre hat mir die Energie gegeben, die ich gebraucht habe, um bis zum Ende zu kämpfen“, sagte Martinez nach dem Sieg im Match-Tiebreak. Den Auftakt auf dem Center Court machte die Nummer eins Radu Albot, der sich in zwei Sätzen gegen den Slowaken Andrej Martin durchsetzte. „Wieder zurück in Mannheim zu sein, ist unglaublich. Es war ein großer Kampf im ersten Satz und auch ein guter zweiter“, fasste Albot seinen wichtigen Erfolg zusammen.

Die einzige Niederlage in den Einzeln musste Maximilian Marterer einstecken. Gegen den formstarken Daniel Altmaier unterlag Marterer nach 2:13 Stunden. „Es war mehr drin für mich. Ich hätte etwas konsequenter sein können. Mein Gegner hatte in den engen Situationen mehr Selbstvertrauen“, sprach Marterer seinem Kontrahenten Altmaier ein Lob aus. Dieser zog aus den engen Schiedsrichterentscheidungen eine zusätzliche Motivation und trieb sich immer wieder selbst an. Viel hatte Marterer jedoch nicht zum Sieg gefehlt. Im zweiten Satz schlug der 27-Jährige beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn auf und auch im Match-Tiebreak entschieden nur Nuancen über Sieg und Niederlage.

Ein weiteres spannendes Spiel lieferten sich Gerald Melzer und der Spanier Mario Vilella Martinez. „Für mich war es ein unglaubliches Match. Ich hatte das Gefühl, dass mein Gegner keinen Plan hat, sich zu wehren, und auch keine Chance hatte“, resümierte Melzer, der trotz seiner deutlichen Überlegenheit noch um den Sieg zittern musste. Statt dem vorentscheidenden Break zum 5:1 im zweiten Satz kam Melzer doch noch in die Bredouille und musste letztendlich sogar mit einem 4:5-Rückstand in die zweistündige Regenpause gehen.

„Ein Sieg des Willens“

Dort konnte sich der Österreicher wieder sammeln und fand zurück in die Erfolgsspur. Zwar verlor Melzer Satz zwei, im Match-Tiebreak machte der 31-Jährige aber wieder weniger vermeidbare Fehler als sein Gegner und brachte Grün-Weiss nach den Einzeln mit 3:1 in Führung. „Ich wusste, dass wenn ich dieses Spiel verliere, kann uns das die Meisterschaft kosten“, war Melzer erleichtert, einen sicher geglaubten Sieg nicht verschenkt zu haben. „Es war ein Sieg des Willens und eine Energieleistung. Den Teamgeist, den die zehn Spieler heute an den Tag gelegt haben, war extrem“, hob Marzenell die gesamte Gruppe hervor, die nun als Tabellenführer am nächsten Sonntag (11 Uhr) zum Auswärtsspiel nach Krefeld reisen muss.