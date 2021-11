Mit KI gegen Manipulation im Ring

Belgrad. Durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz bei der Auswahl der Punkt- und Ringrichter sieht Sportrechtler Richard McLaren den internationalen Boxverband AIBA auf einem guten Weg im Kampf gegen Manipulation. Der 76-Jährige war von der AIBA beauftragt worden, die Kampfrichter für die am Samstag endenden Weltmeisterschaften in Belgrad auszuwählen. „Es war ein großer und historischer Schritt, um Manipulationen zu verhindern. Wir haben der AIBA ein Werkzeug gegeben, ihren Verband auf den richtigen Weg zu führen, und es dürfte zudem eine Blaupause für andere Sportarten sein“, sagte McLaren am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Ein Team um den Kanadier hatte sich einer neuen Technologie bedient, um die 75 Ring- und Punktrichter der WM zu überprüfen. Mittels einer Stimmanalyse bei einer telefonischen Befragung wurden die Referees in Risikoklassen eingeteilt. „Dadurch wurden zwei sofort aussortiert. Zwei weitere Referees wurden nach einer zusätzlichen Befragung nicht zugelassen. Keiner der Beteiligten hat die Untersuchung verweigert“, sagte McLaren.

Hoffen auf Paris 2024

Mit einem Lügendetektor habe die neue Technologie jedoch nichts zu tun. „Es ist eine ganz andere Technik. Wir nutzen künstliche Intelligenz, die die kognitive Gehirnfunktion in einer verbalen Antwort misst. Das heißt nicht, dass jemand lügt, es ist einfach eine Risikoeinschätzung“, versuchte McLaren die Funktionsweise der Methode zu erklären.

AIBA-Präsident Umar Kremlew hofft, dass das Boxen durch die Maßnahmen auch in Paris 2024 zum olympischen Programm gehört. „Wir sind dabei, den Verband zu reformieren und die Empfehlungen des IOC umzusetzen. Wir werden das zu 100 Prozent tun. Wir werden transparent sein, am Ende werden keine Fragen offen bleiben“, versprach der Russe.

Aufgrund von Manipulationen bei den Olympischen Spielen 2014, die eine Untersuchungskommission unter McLarens Leitung inzwischen bestätigte, stand Boxen bei den Sommerspielen bereits vor dem Aus. Das Turnier der Spiele von Tokio war von einer vom IOC eingesetzten Task Force organisiert worden. IOC-Chef Thomas Bach hatte des öfteren mit dem Ausschluss gedroht. dpa