Mannheim. Nach dem 1:1 gegen den FV 1918 Brühl II sind die Chancen der TSG Rheinau auf den Sprung in die Kreisliga in die rechnerische Welt der Theorie gewandert. „Wir werden versuchen, unsere Spiele weiter zu gewinnen. Es ist kein Frust da, wir wissen, dass wir in zwei Spielen in diesem Jahr nicht an unser Leistungsvermögen gekommen sind – und dann ist es eben so, wenn man drei so starke Mannschaften in der Liga hat“, blickt TSG-Trainer Nicky Antos ebenso nüchtern wie realistisch zurück.

In der kommenden Partie gegen die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen steckt insofern Brisanz, da das Team aus der Doppelgemeinde mit dem Rücken zur Wand steht und noch um jeden Zähler kämpft. Zuletzt buchte die Elf von Trainer Maik Meissner zwei Siege in Folge.

Bessere Chancenverwertung

„Was sich geändert hat? Wir verwerten jetzt unsere Torchancen“, erklärte der DJK-Coach nach dem 3:2 über den SV Rohrhof lapidar. Von den drei Mannschaften, die sich nun um einen freien Platz in der Liga streiten, hat das Team aus Edingen-Neckarhausen mit der TSG Rheinau, dem FV 1918 Brühl II und dem SV 98/ 07 Seckenheim definitiv das schwerste Restprogramm.

„Klar, Hirschacker und Viktoria Neckarhausen haben auf dem Papier die leichteren Spiele. Aber wir haben zuletzt Selbstvertrauen getankt“, gibt sich Meissner kämpferisch. Auch wenn der Blick auf das Klassement und die nackten Zahlen die Favoritenrolle ganz klar zu den Grün-Weißen schieben, fährt die DJK Fortuna nicht nach Rheinau, um die Punkte abzuliefern.

„Im Endeffekt ist es so, dass derjenige verliert, der die meisten Fehler macht. Wir werden wieder unsere Tugenden Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft einbringen“, sagt Meissner. Für ihn selbst ist die Zukunft bei der DJK Fortuna bereits geklärt. Er wird ligaunabhängig ein weiteres Jahr in Edingen-Neckarhausen tätig sein. wy