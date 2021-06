Mit dem richtigen Fingerspitzengefühl

Mannheim. Wenn die Vereine in der 2. Bundesliga der Frauen sehen, dass Sonja Reßler als Schiedsrichterin eingeteilt ist, dann könnte man zwei Reaktionen vermuten: Der Gastverein freut sich über die Ansetzung, der Heimverein hingegen dürfte die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und die Punkte bereits fein säuberlich verpacken und mit einer Schleife versehen. Unter der Leitung Reßlers, die beim TSV Neckarau gemeldet ist, gab es in dieser Saison nämlich in sechs Partien fünf Auswärtssiege. Sonja Reßler muss ob dieser Statistik selbst schmunzeln: „Das ist sehr interessant, man sollte darüber aber keine Rückschlüsse ziehen. Ehrlich gesagt, habe ich auf die Verteilung der Spielergebnisse bislang noch nicht geachtet.“

AdUnit urban-intext1

Andere Abläufe durch Corona

Reßler gehört zu den wenigen aktiven Sportlerinnen und Sportler des Mannheimer Fußballkreises, die trotz der Corona-Pandemie ihrem Sport und Hobby nachgehen konnten. Die 34-jährige Wallstadterin ist gemeinsam mit Sascha Kief, der in der Herren-Regionalliga Südwest eingesetzt wird, die klassenhöchste Spielleiterin in der Schiedsrichtervereinigung Mannheim. In dieser Saison hat Reßler Partien in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal der Frauen geleitet, zudem in der Regionalliga Südwest und in der Oberliga Baden-Württemberg der Männer. „Es ist natürlich ein Privileg, dass ich meinen Sport weiterbetreiben konnte“, sagt Reßler. Natürlich hat sich der Ablauf vor den Spielen für sie inzwischen grundlegend verändert. „Die Vorbereitung beginnt nun nicht mehr mit der Planung der Anfahrt zum Spielort selbst, sondern mit der Testung bei Profivereinen oder in einem Testzentrum. Ich mache diese meistens bei der TSG Hoffenheim. Erst nachdem die Ergebnisse ausgewertet und negativ sind, erfolgt die endgültige Spielansetzung“, schildert Reßler.

Sonja Reßler legte 2003 ihre Schiedsrichter-Prüfung ab. Ihr Auftreten gilt als konsequent, ohne arrogant zu sein. Spaß gehört auch dazu. © Imago

So trat auch bereits einmal der Fall ein, dass sie als Ersatz für einen Kollegen einspringen musste, nachdem dessen Test nicht auswertbar gewesen war. Am Spieltag selbst steht ebenfalls alles im Zeichen des Hygienekonzepts. Dem Schiedsrichter-Gespann wird nahegelegt, möglichst alleine, maximal zu zweit zum Spielort anzureisen. „Diese Fahrtgespräche fehlen natürlich“, sagt sie, doch auch das ist eine Einschränkung, die klaglos angenommen wird. Ebenso wird am Spielort viel auf Distanz und Abstand geachtet, der Kontakt zu den Mannschaften und den Verantwortlichen ist auf ein Mindestmaß reduziert.

„Der Austausch mit den Spielern und Verantwortlichen fehlt schon etwas“, legt Reßler üblicherweise großen Wert auf die Kommunikation vor und nach den Spielen. Die Geisteratmosphäre bei den Partien empfindet sie als Fluch und Segen zugleich. „Meiner Meinung nach sind die Spieler ruhiger, wenn der Einfluss durch die Fans nicht da ist. Klar bekommt man auch viel mehr mit, was verbal passiert“, berichtet Reßler, verdeutlicht aber auch, dass Fußball ohne Zuschauer wie die sprichtwörtliche Suppe ohne Salz ist: „Die Atmosphäre bei den Spielen fehlt schon.“

AdUnit urban-intext2

Mindestmaß an Kontakten

Seit 17 Jahren ist die Wallstadterin bereits im Fußball tätig, 2003 hat sie die Schiedsrichter-Prüfung abgelegt. Seit 2014 pfeift sie in der 2. Bundesliga der Frauen, für die Saison 2020/21 ist sie erstmals in den Ersatzkader der Regionalliga Südwest der Männer gerutscht und wurde inzwischen bereits viermal eingesetzt. Unter Akzeptanzproblemen hat sie definitiv nicht zu leiden – das hat sie sich in den vergangenen Jahren durch starke Leistungen und ein Auftreten, das die Fußballer schätzen, erarbeitet: Autoritär, aber nicht arrogant, und mit der nötigen Portion Fingerspitzengefühl.

„Sie hat eine ruhige und gelassene Art und findet gegenüber den Spielern einen freundlichen, aber prägnanten Umgang“, sagt auch Ivo Leonhardt, Vorsitzender der Schiedsrichter-Vereinigung Mannheim. „Auch wenn ihr bislang der Sprung in die 1. Liga verwehrt blieb, glaube ich, dass sie genauso gut oder besser ist als viele Erstliga-Schiedsrichterinnen. Sie hätte es verdient gehabt.“

AdUnit urban-intext3