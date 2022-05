Miserable Rückrunde

Mannheim. SpVgg Wallstadt II gegen Phönix Mannheim – eigentlich ist es ein ganz normales Ligaspiel in der Fußball-Kreisklasse A2, das am Wochenende ansteht. Wenn man sich aber die Rückrundenbilanz der beiden Clubs anschaut, dann offenbart sich hier ein veritables Krisenduell. Wallstadt II ziert noch immer das Tabellenende und die Kicker vom Herrnried sind die zweitschlechteste Rückrunden-Mannschaft. Noch dazu sind beide Teams am vergangenen Wochenende aufgrund von Personalmangel zu ihren Spielen nicht angetreten.

„Das wird kein zweites Mal mehr passieren“, verspricht Nenad Kuko, Trainer des MFC Phönix. „Wir hatten sehr viele Verletzte, dazu kamen noch drei gesperrte Spieler durch die Platzverweise in Feudenheim.“ Die Misere solcher Ausfälle zieht sich wie ein roter Faden durch die Rückrunde bei den Grün-Schwarzen. Dabei hatte die Formkurve zum Ende der Hinrunde und auch zum Rückrundenstart leicht nach oben gezeigt. Kuko sah sein Team gerüstet, um den Schwergewichten der Liga mindestens Paroli bieten zu können. „Wir spielen keinen schlechten Fußball. Wir hatten vor zwei Wochen auch die DJK Feudenheim an den Rand einer Niederlage gebracht“, führt Kuko weiter aus. „Zuletzt liefen aber auch einige Schiedsrichter-Entscheidungen leider gegen uns.“

In Gefahr kann der MFC in dieser Saison nicht mehr geraten, der Blick geht bereits in Richtung nächste Spielzeit. Kuko bleibt, zudem laufen Gespräche mit dem aktuellen Kader und potenziellen Neuzugängen. „Wenn unsere Pläne aufgehen, sieht es nächstes Jahr besser aus.“ Spielabsagen sollten dann der Vergangenheit angehören. wy

