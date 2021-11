„Mir fehlt eine ganze Elf“

Mannheim. Die Konstellation für die Partie der Fußball-Kreisklasse A II zwischen dem MFC Phönix Mannheim und der SG Mannheim hätten vor der Saison die meisten wohl mit anderen Vorzeichen erwartet. Rein von der Papierform geht Phönix, das nach eigenen Aussagen hatte oben mitspielen wollen, als Außenseiter ins Duell. „Mir fehlt praktisch eine ganze Elf. Derzeit fallen alleine acht Stammspieler langzeitverletzt aus“, betont Nenad Kuko, Trainer beim Club aus dem Herzogenried. „Zusätzlich lassen wir die angeschlagenen Akteure unter der Woche auskurieren, so dass die Trainingsbeteiligung natürlich gering ist.“

Ein „kleines Derby“

Mit dem ersten Saisonspiel in Weinheim hatte sich die Misere bei den Grün-Schwarzen verschärft. Zu den Personalsorgen gesellten sich zwei Rote Karten und nachfolgende Sperren, das Team geriet in eine Negativspirale. „Wir waren in vielen Spielen teilweise die bessere Mannschaft und haben uns viele Chancen herausgespielt, aber uns fehlen die Stürmer –und so haben wir meistens unverdient verloren“, sagt Kuko.

Nenad Kuko ist derzeit zum Improvisieren gezwungen. © Berno Nix

Zuletzt feierte sein Team einen 4:0-Sieg gegen den SSV Vogelstang, möchte den Erfolg aber nicht überbewerten, da der Gegner nach Ausschöpfen des Wechselkontingents 20 Minuten lang in Unterzahl agieren musste. Dennoch möchte Kuko im Spiel gegen das kroatische Team der SG Mannheim unbedingt nachlegen. Für den Bosnier hat diese Partie ein wenig Derbycharakter: „Da steckt schon Prestige für mich drin, solche Spiele will man immer gewinnen. Aber die SG ist eine junge, läuferisch starke Mannschaft. Ich habe in meinem Team selbst zwei kroatische Spieler, die sich in diesem Spiel natürlich besonders zeigen wollen.“

Zaler in Torlaune

Die SG Mannheim kommt mit dem Rückenwind eines 10:0-Sieges gegen die SpVgg Türkspor Edingen an den Herrenried. In den Vordergrund schoss sich Josip Zaler, der sechs Tore beisteuerte. „Insgesamt war das eine sehr gute Leistung von ihm, auch wenn die Defensive von Edingen es ihm nicht allzu schwer gemacht hat“, sagt der Sportliche Leiter Sinisa Tadic. „Aber sechs Tore in einem Spiel zu erzielen, das muss man erst einmal schaffen – egal, wie gut oder schlecht der Gegner ist.“

Zaler hat nun 17 Treffer aus elf Partien auf seinem Konto, steht hinter Schriesheims Simon Plewa auf Rang zwei der Torjägerliste und trägt einen großen Anteil am bisherigen Abschneiden der SG Mannheim. Dennoch sieht Tadic noch Potenzial in ihm schlummern: „Er muss effektiver im Abschluss und gefährlicher im Kopfballspiel werden.“ wy