MHC will als Südmeister ins Viertelfinale

Mannheim. In der Hallenhockey-Bundesliga Süd der Damen fallen die Entscheidungen. So geht es am letzten Hauptrundenwochenende darum, wer als Südmeister und Südvize das Viertelfinale erreicht und wer absteigt. Nachdem der Mannheimer HC durch die gelungene Derby-Revanche mit dem 6:3-Sieg beim TSVMH wieder die Spitze vom Lokalrivalen übernommen hat, ist den Blau-Weiß-Roten zumindest ein Platz im DM-Viertelfinale wohl nur noch schwer zu nehmen, hat der drittplatzierte Münchner SC doch vor den letzten beiden Spielen fünf Zähler Rückstand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen gegen Rüsselsheim die nächsten drei Punkte holen. Was am Sonntag ist, werden wir sehen“, gilt das Hauptaugenmerk von MHC-Trainer Nicklas Benecke zunächst dem Heimspiel in der Irma-Röchling-Halle gegen den Rüsselsheimer RK (Samstag, 11 Uhr) bevor es am Sonntag (12 Uhr) in München gegen den MSC geht. „Mit einem Heimsieg gegen Rüsselsheim könnten wir auch ein „Achtelfinale“ in München vermeiden“, muss Benecke nur auf Lisa Mayerhöfer verzichten.

Für MHClerin Sonja Zimmermann geht es um Platz eins in der Südgruppe. © PIX

Mit zwei Punkten Rückstand auf den MHC sind die TSVMH-Damen in Sachen Platz eins im Süden, und damit dem Heimrecht im Viertelfinale, noch nicht ganz aus dem Rennen. Am Samstag (12 Uhr) gastiert das Team von Trainer Carsten-Felix Müller beim Münchner SC. „Wir wollen mit dem MSC unseren direkten Konkurrenten ums Viertelfinale ausschalten“, gibt Müller die Marschroute vor. Mit einem Sieg in München würde der TSVMH nicht nur den Platz im Viertelfinale buchen, auch die MHC-Damen stünden dann unabhängig vom Ausgang ihres Heimspiels gegen Rüsselsheim bereits sicher in der Runde der letzten Acht. Am Sonntag (12 Uhr/ Primus Valor Arena) käme es dann zu einem Fernduell um Platz eins, wenn die TSVMH-Damen den Bietigheimer HTC zu Gast haben, während der MHC in München antritt.

Das Hauptaugenmerk der Bietigheimerinnen liegt allerdings auf dem Samstag (13.30 Uhr), wenn der Vorletzte aus Schwaben (drei Punkte) das Schlusslicht Feudenheimer HC (ein Punkt) zum Abstiegskrimi empfängt. „Die drei Punkte sind am Samstag zwingend notwendig, sonst wird es schwer“, weiß FHC-Coach Christian Wittler. Bei einem Remis müsste für den FHC am Sonntag (12 Uhr) ein Sieg in Rüsselsheim her, während der BHTC beim TSVMH verlieren müsste. and

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2