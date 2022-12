MHC-Trio löst WM-Ticket

Mönchengladbach/Hamburg. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Dienstag bekannt gab, stehen mit Teo Hinrichs, Gonzalo Peillat und Justus Weigand drei Spieler vom Mannheimer HC im Aufgebot von Herrenbundestrainer André Henning für die Feldhockey-Weltmeisterschaft in Indien (13. bis 29. Januar). „Wir freuen uns natürlich für unsere Spieler, allerdings fühlen wir auch mit Linus Müller und Raphael Hartkopf, die es nicht in den WM-Kader geschafft haben. Die beiden könnten uns jetzt in der Hallenhockey-Bundesliga verstärken“, hätte MHC-Herrentrainer Andreu Enrich Müller und Hartkopf die WM-Teilnahme gegönnt.

Aktuell pausiert die Hallenhockey-Bundesliga in dieser Woche allerdings, da noch bis Sonntag die Hallenhockey-EM in Hamburg auf dem Programm steht. In beiden deutschen EM-Hallenkadern stehen aktuell keine Spieler aus Mannheim, aus dem MHC-Damenkader werden allerdings Fiona Felber (Österreich) und Yevheniya Kernoz (Ukraine) mit von der Partie sein.

Der Gruppenerste und der Gruppenzweite des Sechser-Feldes bei den Damen bestreiten am Samstag (15.35 Uhr/live auf Sport 1) das Finale. Bei den Herren qualifizieren sich ebenfalls die beiden besten Teams der Gruppenphase für das Finale am Sonntag (13.30 Uhr/ live auf Sport 1). Alle weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es im Internet- Livestream auf www.hamburg1.de. and