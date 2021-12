MHC-Trio im WM-Finale

Bhubaneswar. Die U-21-Junioren des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) greifen mit einem Trio vom Mannheimer HC bei der U-21-WM im Feldhockey im indischen Bhubaneswar am Sonntag (15 Uhr MEZ/live auf www.watch.hockey) im Endspiel gegen Argentinien nach dem Titel. Deutschland und Argentinien standen sich bereits in der Vorrunde gegenüber, hier siegte die DHB-Auswahl mit 3:2. Im Halbfinale bezwang das deutsche Team am Freitag Gastgeber und Titelverteidiger Indien mit 4:2 (4:1).

Nachdem Jean Danneberg vom Mannheimer HC im Viertelfinale gegen Spanien mit seinen Paraden im Penaltyschießen für den Halbfinaleinzug gesorgt hatte, stand nun wieder Anton Brinckman im deutschen Tor. Dennoch sollten MHC-Spieler ihren Anteil am Finaleinzug haben: So besorgte Erik Kleinlein vom Mannheimer Bundesligisten das 1:0 für Deutschland (15.) und an der Vorbereitung des 2:0 (21.) von Phillip Holzmüller war Mario Schachner (ebenfalls MHC) beteiligt. Kapitän Hannes Müller erhöhte auf 3:0 (24.), doch Indien schlug zum 3:1 (25.) zurück. Lange durfte sich der Titelverteidiger darüber aber nicht freuen, denn nach einer Strafecke gab es Siebenmeter für Deutschland, den Christopher Kutter zum 4:1 (25.) verwandelte. Indien gelang nur noch Ergebniskosmetik (60.). and