MHC-Trio bei der Juniorinnen-WM

Mannheim. Vom 1. bis 12. April steigt in Südafrika die Feldhockey-WM der U-21-Juniorinnen. Für die Titelkämpfe in Potchefstroom hat Bundestrainer Akim Bouchouchi mit Stine Kurz, Verena Neumann und Aina Lilly Kresken auch drei Spielerinnen vom Mannheimer HC berufen.

In Südafrika will die U 21 bei der neunten Juniorinnen-WM erstmals nach 2005 wieder nach einer Medaille greifen, damals gab es im Finale ein 0:1 gegen Südkorea. Bei der Premierenauflage 1989 hatte der DHB den Weltmeistertitel und 1993 die Bronzemedaille geholt.

In der Vorrundengruppe D bekommt es das deutsche Team mit Malaysia (2. April), Indien (3. April) und Wales (5. April) zu tun. Um ins Viertelfinale zu kommen, ist mindestens Platz zwei in der Gruppe nötig. Titelverteidiger Argentinien trifft in der Gruppe C auf Österreich, Südkorea und Uruguay. and

