MHC-Teams verkaufen sich teuer

Krefeld. Beim Ligacup-Finalturnier der Hockey-Bundesliga sind die Damen des Mannheimer HC am Sonntag in Krefeld auf Platz zwei gelandet. In einer Neuauflage des DM-Finales vom 9. Mai unterlag der Vizemeister dem Titelträger Düsseldorfer HC mit 1:2. Im Viertelfinale hatte der MHC Uhlenhorst Mülheim (3:0) und im Halbfinale den Berliner HC (3:0) bezwungen.

Bei den Herren verlor der MHC das Spiel um Platz drei gegen den Berliner HC mit 1:2. Ihr Halbfinale hatten die Mannheimer am Samstag gegen den Harvestehuder THC erst nach Penaltyschießen mit 2:3 verloren. Die Herren des TSV Mannheim Hockey unterlagen im Spiel um Platz sieben dem Deutschen Meister Rot-Weiss Köln mit 1:4. and