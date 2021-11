MHC startet mit Torfestival

Mannheim. Der Start in die Hallenhockey-Bundesliga hätte für die Herren des Mannheimer HC kaum fulminanter ausfallen können. Die zum Kurpfalzderby in der Irma-Röchling-Halle gastierende TG Frankenthal schoss der MHC am Samstag mit 14:3 (5:1) aus der Halle. Damit war der Torhunger der Blau-Weiß-Roten aber noch nicht gestillt, denn am Sonntag schraubten die MHC-Herren im Auswärtsspiel beim Nürnberger HTC das Resultat noch höher und siegten an der Noris mit 19:5 (12:3).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind sehr froh über diese Leistung“, erinnerte MHC-Herrentrainer Andreu Enrich nach dem deutlichen Heimerfolg gegen die TGF an die schwierige Hallen-Vorbereitung, die wegen dreier Corona-Fälle phasenweise sogar zum Erliegen kam. Mit Moritz Schachner, Erik Kleinlein und Jean Danneberg weilen derzeit zudem drei MHC-Spieler mit den deutschen Junioren bei der U-21-Feldhockey-WM in Indien.

Die MHC-Herren bejubeln hier das 7:1 gegen die TG Frankenthal. © Pix

Gegen Frankenthal trugen sich Luis Holste und Paul Zmyslony (je vier Tore) ebenso in die Torschützenliste ein, wie Raphael Hartkopf (drei Tore) und MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer, Teo Hinrichs und Linus Müller (je ein Tor). „Wir werden noch auf Mannschaften treffen, die uns mehr fordern werden, als es gegen Frankenthal der Fall war“, hatte Enrich dabei eigentlich auch den NHTC im Blick. Doch in Franken waren die Dinge schnell klar, denn schon in den ersten beiden Spielvierteln hatten die Gäste aus Mannheim das Resultat mit 12:3 zweistellig gestaltet und keinen Zweifel daran gelassen, wer als Sieger von der Platte geht. Zum letztlichen 19:5-Kantersieg steuerten Raphael Hartkopf (5), Paul Zmyslony (5), Luis Holste (4), Moritz Himmler (2) und Philipp Löscher (1) die Tore für den MHC bei.

Auch der TSV holt sechs Punkte

Nicht ganz so viele Tore, aber ebenfalls sechs Punkte fuhren auch die Herren des TSV Mannheim Hockey zum Ligastart ein. Dem 7:4 (2:2)-Erfolg beim SC Frankfurt 1880 folgte am Sonntag ein 4:3 (2:2)-Heimsieg gegen den Münchner SC . „Wir sind in der zweiten Halbzeit immer besser ins Spiel gekommen und haben uns am Ende auch verdient durchgesetzt“, nahm TSVMH-Trainer Alexander Vörg den 7:4-Auftaktsieg am Main wohlwollend zur Kenntnis. Die drei Punkte stellten Philip Schlageter (3), Nicolas Proske (3) und Dario Benke mit ihren Treffen sicher.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gegen den MSC trafen am Sonntag dann Schlageter, Nils Grünenwald, Paul-Philipp Kaufmann und erneut Proske für die Schwarz-Weiß-Roten. and