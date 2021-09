MHC spielt europäisch

Mannheim. Am Wochenende sind die Herren des Mannheimer HC im belgischen Braasschaat beim EHL Ranking Cup 2021 auf europäischer Bühne gefordert. Nachdem das Finalturnier 2021 der Euro Hockey League (EHL) an Ostern auf ein Final Four reduziert worden war, kommen nun in Belgien die Teams zum Zuge, die sich ebenfalls für die EHL-Saison 2020/21 qualifiziert hatten. Ein Turniersieger wird in der Nähe von Antwerpen zwar nicht ermittelt, doch es geht in den Spielen um Zähler für die Nationenwertung, auf deren Grundlage die Startplätze für die bevorstehende EHL-Saison 2021/22 vergeben werden.

Erste Hürde aus England

Die MHC-Herren treffen am Samstag (11.45 Uhr) auf den Hampstead & Westminster Hockey Club aus London. „Das ist ein sehr unangenehmer Gegner, da müssen wir erst mal durch“, weiß MHC-Co-Trainer Peter Maschke. Sollten die Mannheimer die Partie gegen die Engländer wie schon 2019 gewinnen, treffen sie am Sonntag (11.45 Uhr) auf den Sieger der Begegnung zwischen dem HC Minsk (Belarus) und den Three Rock Rovers aus Dublin (Irland). Im Falle einer Niederlage müssten die Blau-Weiß-Roten am Sonntag schon um 9.30 Uhr gegen den Verlierer der Begegnung Minsk – Dublin antreten. „Wir freuen uns total auf diese beiden Spiele“, fiebert nicht nur Maschke den lange entbehrten Auftritten in der Königsklasse entgegen.

In der Bundesliga sind indessen die Herren des TSV Mannheim Hockey gespannt auf das Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen den Aufsteiger SC Frankfurt 1880. „Das ist ein extrem wichtiges Spiel für beide Teams und ein Fingerzeig für den Rest des weiteren Saisonverlaufs. Wir erwarten ein hart umkämpftes Spiel, dafür ist Frankfurt bekannt“, sagt TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller. and