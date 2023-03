MHC-Quintett für den DHB

Mannheim/Rourkela. Nach dem Gewinn der Feldhockey-Weltmeisterschaft in Indien geht es für Deutschland ab Freitag wieder auf dem Subkontinent zur Sache. Im indischen Rourkela trifft das DHB-Team bei der FIH Pro League am Freitag auf den Gastgeber. Am Samstag kommt es zur Neuauflage des WM-Halbfinals gegen Australien. Am 13. März geht es erneut gegen Indien und am 14. März ein weiteres Mal gegen Australien. Alle Spiele finden um 14.40 Uhr deutscher Zeit statt und werden auf DAZN live übertragen.

Im deutschen Kader stehen mit Teo Hinrichs, Gonzalo Peillat und Justus Weigand nicht nur die drei Spieler des Mannheimer HC, die am 29. Januar mit Deutschland Weltmeister wurden, sondern auch ihre beiden MHC-Clubkollegen Linus Müller und Erik Kleinlein. and