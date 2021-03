Nürnberg. Den Start aus der Winterpause der Feldhockey-Bundesliga hätten sich die Herren des Mannheimer HC kaum besser vorstellen können. Die Mannheimer feierten im Nachholspiel am Samstag einen 6:0 (2:0)-Kantersieg beim Gruppenschlusslicht Nürnberger HTC. Über den gelungenen Auftakt in die verbleibende Saison freute sich auch MHC-Trainer Andreu Enrich. „Was wir heute gezeigt haben, das war schon sehr, sehr gut“, lobte der spanische Ex-Nationalspieler.

Während der MHC seinen zweiten Platz in der Gruppe B etwas absicherte, konnten die Nürnberger in der Tabelle keinen Boden auf den Vorletzten TSV Mannheim Hockey gutmachen, bevor dann ab kommenden Wochenende in der letzten Hauptrundenphase nur noch Spiele innerhalb der jeweiligen Gruppe stattfinden. Dabei kommt es am Samstag (16 Uhr) unter dem Fernmeldeturm zum Stadtderby zwischen dem TSV Mannheim Hockey und dem Mannheimer HC.

Olympiasieger Gonzalo Peillat erwies sich in Nürnberg als äußerst treffsicher. So war der Argentinier für den MHC gleich dreimal erfolgreich, als er in der 21. und 60. Minute jeweils eine Strafecke nutzte und in der 48. Minute einen Siebenmeter sicher verwandelte. Die restlichen drei MHC-Tore erzielten Stürmer Paul Zmyslony mit dem 1:0 (10.) und Raphael Hartkopf (34., 36.). and