MHC mit frischem Rückenwind

Mannheim. Für den Mannheimer HC und den TSV Mannheim Hockey stehen in der Feldhockey-Bundesliga der Herren nur noch zwei Rückrundenspiele auf dem Programm. Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es für den MHC in der Heimpartie gegen den HTC Uhlenhorst Mülheim ebenso um viel wie für den TSVMH, der am Sonntag (14 Uhr) beim SC Frankfurt 1880 antritt.

Beim Duell zwischen MHC und HTCU handelt es sich um das Topspiel der Staffel B. Mit einem Heimsieg könnte der MHC Platz eins klarmachen. Damit würde das Team im Viertelfinale auf den Vierten der Staffel A treffen. Angesichts der besseren Tordifferenz gegenüber den Mülheimern könnte am Sonntag eventuell sogar schon ein Remis reichen.

Perfekte Vorbereitung

Über Ostern waren die Topteams der Staffel B in der Euro Hockey League (EHL) zugange, wobei der deutsche Vizemeister aus Mülheim beim Final 12 in Amsterdam spielte, während der MHC mit dem Ranking Cup in Terrassa vorliebnehmen musste, wo er bis ins Finale vorstieß. „Wir haben bei unserem Auftritt in Terrassa sehr gute Erfahrungen gesammelt. Wir hatten dort drei absolute Topspiele, alle sehr schwierig und herausfordernd. Das war eine gute Vorbereitung auf die jetzt kommenden wichtigen Spiele in der Bundesliga“, sagt MHC-Coach Andreu Enrich, der keinen Hehl daraus macht, dass die Blau-Weiß-Roten ins Final Four um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft wollen. Das wird am 4./5. Juni erstmals in Bonn ausgetragen.

Das Duell SC 80 gegen den TSVMH findet in der Staffel A dagegen am anderen Ende der Tabelle statt. „Wir wollen unseren Platz verteidigen und erwarten einen harten Fight in Frankfurt“, sagte TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller. Er weiß, dass schon ein Remis Platz fünf und damit den Heimvorteil in den Play-downs sichern würde. and