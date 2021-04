MHC macht es spannend

Mülheim. Das war nichts für schwache Nerven: Erst nach Penaltyschießen setzten sich die MHC-Damen in Spiel eins des Play-off-Viertelfinales beim HTC Uhlenhorst Mülheim mit 6:4 (3:3, 0:0) durch. Mit einem Heimsieg am Samstag können sie nun den Einzug ins Final Four auf eigener Anlage klarmachen.

Dass sich die Partie in Mülheim zu einem Krimi entwickeln würde, schien lange unwahrscheinlich. Schließlich führte der MHC durch die Tore von Lucina von der Heyde (37./Siebenmeter), Martina Cavallero (41./Strafecke) und Verena Neumann (46.) bereits mit 3:0. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und absolut verdient geführt. Mit dem ersten Gegentor kommen wir aber aus der Spur und kassieren in der künstlichen Überzahl zwei dumme Gegentore“, sah MHC-Damencoach Nicklas Benecke, wie Mülheim die Partie in der Schlussphase innerhalb von acht Minuten durch die Tore von Katharina Kiefer (52.), Petra Ankenbrand (54.) und Toni Meister (60./Strafecke) ausglich.

Im sich direkt anschließenden Penaltyschießen trafen mit Sonja Zimmermann, Clara Badia Bogner und Lucina von der Heyde alle drei angetretenen MHC-Spielerinnen, während MHC-Torhüterin Lisa Schneider bei vier Mülheimer Versuchen nur einmal hinter sich greifen musste: Toni Meister verwandelte einen im Penaltyschießen verhängten Siebenmeter für Mülheim. and