MHC löst Ticket zum Final Four

Mannheim. Freudestrahlende Gesichter gab es am Samstag auf beiden Seiten des Neckars bei den Mannheimer Feldhockey-Bundesligateams der Herren. So landete der Mannheimer HC am heimischen Neckarplatt mit dem 4:2 (1:2) gegen den Harvestehuder THC den benötigten zweiten Sieg in der Play-off-Viertelfinalserie und damit einen Platz im Final Four auf eigener Anlage. Dort trifft der MHC am Samstag im DM-Halbfinale auf den Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim.

Nur wenig später wurde auch unter dem Mannheimer Fernmeldeturm gejubelt, denn durch einen 6:0 (2:0)-Erfolg gegen den Großflottbeker THGC sicherte sich der TSV Mannheim in der Play-down-Serie ebenfalls Sieg zwei und feierte damit den Klassenerhalt in Liga eins.

„Es ist nicht einfach, eine so starke Mannschaft wie den HTHC in nur zwei Spielen zu besiegen. Das ist schon eine ganz besondere Leistung. Wir haben in beiden Spielen nur drei Strafecken gegen uns zugelassen“, lobte MHC-Cheftrainer Andreu Enrich seine Mannschaft.

Dabei lief es für die Hausherren zunächst nicht nach Wunsch, denn Harvestehude trat sehr selbstbewusst auf. Zwar gingen die Blau-Weiß-Roten mit 1:0 (11.) in Führung, als Alexander Schöllkopf in seinem zweiten Pflichtspiel im MHC-Dress für die Gastgeber traf, doch lange freuen konnten sie sich darüber nicht. Fast im direktem Gegenzug stand Anton Pöhling frei vor dem Mannheimer Tor und traf zum 1:1 (12.) traf. Ebenso unbedrängt fand sich in der 21. Minute Jan-Philipp Heuer vor dem MHC-Kasten wieder und es hieß sogar 2:1 für den THC.

„Da haben wir zweimal nicht richtig aufgepasst und wurden dafür bestraft. In der Halbzeitpause hat unser Trainer die richtigen Worte gefunden, uns an unsere Stärken erinnert und die zweite Halbzeit haben wir dann sehr gut gespielt“, sagte MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer, dem die Freude über den Halbfinaleinzug nach der Partie deutlich anzumerken.

Peillat sorgt für Vorentscheidung

Zu Beginn von Hälfte zwei überraschten die Blau-Weiß-Roten die Norddeutschen mit einer Strafeckenvariante komplett, als der etatmäßige Strafeckenschütze Gonzalo Peillat den Ball auf Tim Seagon weiterleitete in dessen Schuss Paul Zmyslony noch den Schläger rein hielt und es hieß 2:2 (34.). Der MHC war nun am Drücker und Gonzalo Peillat machte das 3:2 (50./Strafecke). Als der HTHC den Torhüter herausgenommen hatte machte Danny Nguyen mit dem 4:2 (60.) den Deckel drauf.

Beim Lokalrivalen TSVMH jubelte man sich unterdessen über die geglückte Mission Klassenerhalt. „Wirklich sicher, dass wir es geschafft haben, war ich mir erst mit dem Schlusspfiff – auch wenn beim Stand von 5:0 und 6:0 klar war, dass da nichts mehr anbrennen würde“, freute sich TSVMH-Coach Alexander Vörg . „Wir wussten ja schon sehr lange, dass wir in den Play-downs spielen würden und haben uns gut darauf vorbereitet“, sagte Vörg, der darauf stolz sein konnte, dass sein Team in beiden Spielen gegen Großflottbek kein einziges Tor zuließ. Schließlich hatten die „Turner“ schon Spiel eins in Hamburg mit 1:0 gewonnen. Zwar gelang den Gästen am Samstag ein Treffer, doch dem Tor zum 2:1 versagten die Unparteiischen wegen eines Regelverstoßes die Anerkennung.

Zu diesem Zeitpunkt hatten Philip Schlageter (21./Strafecke) und Marius Haber (26.) für die Hausherren bereits vorgelegt. Im Schlussviertel sorgten dann Marius Haber (46.), Max Weiher (53.), Moritz Rothländer (58./ Siebenmeter) und Nicolas Proske (59.) für endgültig klare Verhältnisse.