Mannheim. Am Samstag durfte der Mannheimer HC nach einem Tor von Tim Seagon einen knappen 1:0 (0:0)-Derbysieg beim TSV Mannheim Hockey in der Feldhockey-Bundesliga der Herren bejubeln. Ein Ziel erreichten die Hausherren vom TSVMH aber dennoch, denn sie präsentierten sich gegenüber der 0:7-Klatsche aus dem Hinspiel diesmal sehr defensivstark und machten dem favorisierten MHC durchaus das Leben schwer.

AdUnit urban-intext1

„Sicherlich gibt es das eine oder andere, was wir noch besser machen können, aber das war schon eine sehr ordentliche Leistung. Gerade in der Defensive stehen wir gut und wir haben gegen ein Top-Team der Liga nur ein Tor zugelassen“, sagte Alexander Vörg, der bei den Turnern ein Trainergespann mit Carsten-Felix Müller bildet. Für den TSVMH war das Derby das erste Punktspiel nach der Winterpause.

Tor gegen die ehemaligen Kollegen

Der in der Staffel B zweitplatzierte MHC hatte dagegen den kurzen Weg auf die andere Neckarseite zum Staffelvorletzten TSVMH mit der Empfehlung eines 6:0-Erfolges im Nachholspiel bei Schlusslicht Nürnberger HTC angetreten. Dass die Partie unter dem Fernmeldeturm eine andere werden würde, als beim 7:0-Sieg in der heimischen MHC Arena, war Trainer Andreu Enrich schon vor dem Anpfiff klar. Er zollte dem Lokalrivalen Respekt.

„Der TSV ist ganz anders aufgetreten und hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Sie haben uns nicht viele Chancen ermöglicht. Wir hatten schon mehr Möglichkeiten als der TSV, aber gerade im zweiten Viertel hat man gemerkt, dass wir ein wenig ungeduldig wurden“, sagte Enrich. „Darüber haben wir dann in der Halbzeit gesprochen. Hinten haben wir in den ersten drei Vierteln selbst ja kaum etwas zugelassen“, war der MHC-Coach mit seiner Defensive zufrieden.

AdUnit urban-intext2

MHC-Spieler Theo Hinrichs freute sich vor allem für seinen Teamkollegen Tim Seagon, der vor seiner Rückkehr zum MHC im Jahr 2020 2019 selbst noch für den TSVMH gespielt hat. „Es hat nicht alles so funktioniert, wie wir es uns vorgenommen hatten – was auch daran lag, dass der TSV hinten sehr gut stand. Dass das Tim gelungen ist, freut mich natürlich ganz besonders“, sagte Hinrichs mit Blick auf das Siegtor in der 48. Minute, als TSVMH-Torhüter Alexander Stadler die Strafecke von Gonzalo Peillat glänzend parierte, Seagon dann aber den Nachschuss versenkte.

„Das ausgerechnet Tim getroffen hat, ist eine Geschichte, die uns natürlich auch aufgefallen ist. Das Tor kam sehr unglücklich zustande. Nachdem ich den ersten Schuss abgewehrt hatte, schien Nils Grünenwald den Ball eigentlich klären zu können, aber er hat ihn verfehlt und Tim macht ihn dann rein. Defensiv standen wir richtig gut. Schade, dass wir uns dafür nicht mit einem Punkt belohnen konnten“, bedauerte TSV-Keeper Alexander Stadler.

Nationalspieler auf großer Reise

AdUnit urban-intext3

Für Stadler und seinen Clubkameraden Paul Kaufmann sowie Teo Hinrichs, Linus Müller, Raphael Hartkopf und Justus Weigand (alle MHC), steht schon am Dienstag die Reise in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires auf dem Programm, wo sie mit den deutschen Hockey-Herren am Karsamstag und am Ostersonntag (jeweils 19.30 Uhr MESZ/ live auf DAZN) in der FIH Pro League auf Gastgeber Argentinien treffen. Für diese Maßnahme steht zudem mit Mario Schachner noch ein weiterer MHC-Spieler auf Abruf bereit.

AdUnit urban-intext4

„Wir treffen uns am Dienstag in Frankfurt, machen dort einen PCR-Test und fahren dann zum Flughafen nach Amsterdam, weil wir nur da einen Direktflug nach Buenos Aires bekommen konnten und in Corona-Zeiten Umstiege vermeiden wollen. Am Dienstag nach Ostern wollen wir dann wieder zurück sein, der Rückflug geht dann allerdings direkt über Frankfurt“, beschreibt Stadler die besonderen Umstände der Reise nach Südamerika, wo er wohl eines der beiden Spiele im Tor bestreiten wird.