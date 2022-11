MHC jubelt doppelt beim OB-Turnier

Mannheim. Beim OB-Turnier des TSV Mannheim Hockey sicherten sich sowohl die Damen als auch die Herren des Lokalrivalen Mannheimer HC ungeschlagen vor den beiden Teams des Ausrichters den ersten Platz. „Obwohl wir mit einem sehr jungen Team in dieser Hallenrunde an den Start gehen, haben wir uns hier gut präsentiert“, lobte MHC-Herrentrainer Andreu Enrich. In der Damenkonkurrenz kam der Feudenheimer HC auf Rang drei.

Letztlich sicherten sich beide MHC-Teams den Turniersieg durch das gewonnene Derby am Freitag gegen den TSVMH. So siegten die MHC-Damen mit 6:3. Der MHC bezwang den TSVMH mit 6:0, wobei das Ergebnis deutlicher ausfiel, als es der Spielverlauf hergab. So ließ sich MHC-Torwart Lukas Stumpf (Bild) einfach nicht überwinden. Bei den TSVMH-Herren platzte der Knoten mit einem 8:0 gegen Wiesbaden. Für die MHC-Herren folgten die Partien gegen München (3:3), Köln (5:3) und Wiesbaden (10:5), während die Turner auf München (4:1) und Köln (5:2) trafen.

Lukas Stumpf / MHC , TSV rot vs. MHC blau , MLS_1511_TSVMHC, © Copyright: AS Sportfoto / Soerli Binder, www. as-sportfoto.de, © AS Sportfoto/ Binder

Das kleine Derby gegen die Damen des Feudenheimer HC entschied der TSVMH mit 7:3 für sich. Die MHC-Damen sicherten sich mit einem 4:4 gegen den FHC und Siegen gegen Köln (5:1) und München (4:3) den Turniererfolg. Die TSVMH-Damen spielten gegen München 4:4 und besiegten Köln mit 6:4. Die FHC-Damen besiegten Köln (4:3) und unterlagen München mit (2:3). and