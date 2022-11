MHC holt volle Ausbeute

Mannheim. Nach dem Auftaktwochenende in der Hallenhockey-Bundesliga grüßt der Mannheimer HC von der Tabellenspitze. Nach einem 7:4 (2:2)-Heimsieg gegen den SC Frankfurt 1880 am Freitagabend und einem 4:3 (0:2)-Auswärtssieg am Samstag gegen den Aufsteiger Wiesbadener THC holte der MHC damit als einziges Team der Südgruppe die volle Ausbeute von sechs Punkten. Auf Platz zwei folgt der TSV Mannheim Hockey mit vier Zählern. Der TSVMH sicherte sich am Sonntag mit einem 7:3 (2:2) gegen den Münchner SC den ersten Erfolg. Zuvor hatte sich der TSVMH am Samstag trotz einer zwischenzeitlichen 4:0-Führung beim SC Frankfurt 1880 mit einem 6:6 (4:2)-Remis begnügen müssen.

„Wir spielen sehr gut und führen zur Halbzeit mit 4:2 und gehen nach dem 4:4 wieder mit 6:4 in Führung. Da hätten wir den Sieg schon verdient gehabt“, bedauerte TSVMH-Trainer Héctor Martinez die Punkteteilung. Vor allem, weil Nicolas Proske mit einem Siebenmeter Sekunden vor Schluss die Chance zum 7:6 vergab (60.). Philipp Wossidlo (2), Jacek Kurwoski (2), Luca Großmann und Proske trafen für den TSVMH. Am Sonntag sorgten Moritz Rothländer (2), Wossidlo (2), Großmann, Mario Haber und Philip Schlageter für den Sieg gegen den MSC.

MHC dreht Spiel nach 0:3

„Ich bin als Trainer überrascht, denn diese jungen Spieler spielen besser, als ich es erwartet hatte“, staunte MHC-Meistertrainer Andreu Enrich indessen über sein verjüngtes Team. Gegen Frankfurt und auch in Wiesbaden spielten jeweils sieben Akteure mit, die nicht dem Meisterteam 2022 angehörten. So ließen sich die Blau-Weiß-Roten am Samstag selbst durch einen 0:3-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen.

Nachdem Marius Leser den MHC mit dem 1:3 (38.) auf die Anzeigetafel gebracht hatte, drehten im Schlussviertel Moritz Himmler (51.) und Jossip Anzeneder mit zwei Strafeckentoren (53., 58.) das Spiel. Am Freitag waren Mario Schachner (2), Tim Seagon (2), Jossip Anzender, Moritz Himmler und Marius Leser gegen Frankfurt erfolgreich. and