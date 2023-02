MHC-Herren mit Auftakt nach Maß

Mannheim. Bei der EuroHockey Indoor Club Trophy 2023 haben die Herren des Mannheimer HC am Freitag ihren Heimvorteil in der Irma-Röchling Halle genutzt. Die Gastgeber starteten mit zwei klaren Siegen ins Turnier und stehen schon vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Partille SC (Samstag, 12.45 Uhr) sicher in der Aufstiegsrunde am Samstag und Sonntag.

Zum Auftakt bezwang der MHC den ukrainischen Titelträger HC OKS-SHVSM Vinnitsa durch die Tore von Jossip Anzeneder (3), Peer Hinrichs (2), Moritz Himmler, Mario Schachner, Tim Seagon und Marius Leser mit 9:4 (4:1). „Gegen deutsche Teams stehen die Gegner tief und im Raum, das sind wir so gerade aus der Südgruppe der Hallenhockey-Bundesliga nicht gewohnt. Trotzdem haben wir es letztlich gut gemacht“, freute MHC-Coach Andreu Enrich.

In ihrem zweiten Turnierspiel trafen die Blau-Wei·-Roten auf den dänischen Vertreter Slagelse Hockeyclub und gewannen mit 10:1 (4:1). Die Tore für den MHC erzielten Tim Seagon (3), Jossip Anzeneder (2), Nico Reichert (2), Mario Schachner (2) und Marius Leser. and