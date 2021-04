Berlin/Hamburg. Die Herren des Mannheimer HC haben es verpasst, Platz zwei in der Staffel B der Feldhockey-Bundesliga gegen ihre direkten Verfolger zu festigen. Während sich der MHC am Sonntag beim Berliner HC mit 2:3 (1:2) geschlagen geben musste, kamen die Mannheimer am Vortag beim Hamburger Polo Club nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Hanseaten nutzten nach Ablauf der Spielzeit eine Strafecke zum umjubelten Last-Minute-Ausgleich durch Kane Russell (60.), der damit für den Endstand sorgte.

AdUnit urban-intext1

„Die Strafecke am Schluss war durchaus umstritten und es ist natürlich ärgerlich, noch so den Sieg zu verlieren“, beurteilte MHC-Co-Trainer Peter Maschke den Schlusspunkt der Partie beim Polo Club. Dabei waren die Blau-Weiß-Roten in der Hansestadt erst spät in Führung gegangen, als MHC-Strafeckenspezialist Gonzalo Peillat den ehemaligen MHC-Torwart Niklas Garst im HPC-Tor zum 1:0 (53./Strafecke) überwand. Die vom ehemaligen MHC-Spieler Matthias Witthaus gecoachten Hamburger bejubelten zuvor zweimal einen Treffer, der jeweils aberkannt wurde.

Danny Nguyen (rechts) traf in Berlin zum zwischenzeitlichen 2:2. © Pix

In Berlin waren dann die MHC-Herren von einer solchen Entscheidung betroffen: Nachdem Michael Hummel das 1:0 (17.) für den BHC erzielt hatte, schlug der MHC rasch zurück. Doch dem Strafeckentor von Danny Nguyen versagte der Unparteiische wegen vorangegangener Behinderung die Anerkennung (22.). Tim Seagon ließ den MHC dann doch das 1:1 (26.) bejubeln, aber nur wenig später traf Martin Hähner zum 2:1 (27./Strafecke) für den BHC. Danny Nguyen gelang das 2:2 (45.), doch Luis Gill traf zu Beginn des Schlussviertels für Berlin zum 3:2 (46.)-Endstand.

Lediglich Benson trifft in Berlin

Nicht einmal einen Zähler sollte es für die in der Staffel B fünftplatzierten Herren des TSV Mannheim Hockey geben. Dabei war sowohl am Sonntag beim 2:3 (0:0) beim Hamburger Polo Club, als auch am Samstag beim 1:2 (0:1) beim Berliner HC jeweils ein Unentschieden drin. „Wir standen gut in der Defensive und haben uns auch Chancen erarbeitet. Ein Unentschieden wäre kein ungerechtes Ergebnis gewesen“, befand TSVMH-Coach Alexander Vörg am Samstag nach dem 1:2 in Berlin. Leon Schmidt (29.) und Martin Hähner (33./SE) hatten den BHC mit 2:0 in Front gebracht. Die Turner hatten ihre Möglichkeiten, aber nur Robert Benson traf zum 2:1 (35.).

AdUnit urban-intext2

Am Sonntag musste sich dann Max Weiher mit dem TSVMH seinem älteren Bruder Niklas Weiher im Dress des HPC geschlagen geben. Während für die Norddeutschen Maximilan Werner (40.), Constantin Staib (50.) und Kane Russell (56./SE) trafen, waren für den TSVMH Philip Schlageter (43./SE) und Philipp Wossidlo (58.) erfolgreich. and