MHC-Herren holen zum zweiten Mal den Hallen-Titel

Düsseldorf. Um 16.20 Uhr war es am Sonntag vollbracht: Zum zweiten Mal nach 2010 haben sich die Herren des Mannheimer HC zum Deutschen Hallenhockey-Meister gekrönt. Beim Final Four in Düsseldorf besiegten sie im DM-Endspiel den Berliner HC überraschend deutlich mit 9:3 (5:2), nachdem sie am Samstag schon den Titelverteidiger Rot-Weiss Köln im Halbfinale mit 5:2 (1:0) ausgeschaltet hatten.

„Wir haben im Viertelfinale beim Ersten der Nordgruppe gewonnen, im Halbfinale den Sieger der Westgruppe geschlagen und im Endspiel den Ersten der Ostgruppe besiegt“, erinnerte MHC-Abwehrspieler Tino Ngyuen daran, dass der Weg zum zweiten Titel für den Südvize schwerer nicht hätte sein können.

Die MHC-Damen müssen dagegen auf ihren zweiten Hallentitel nach 2016 noch warten, sie unterlagen dem favorisierten Düsseldorfer HC im Endspiel trotz eines beherzten Auftritts mit 1:5 (0:2).

Auszeichnung für Danneberg

Bei den Herren wurde MHC-Torwart Jean Danneberg zum besten Spieler des Final Four gewählt - kein Wunder, hatte der 19-jährige doch nicht nur die Kölner im Halbfinale, sondern auch die Berliner im Finale zur Verzweiflung getrieben: Die Hauptstädter konnten aus keiner ihrer zwölf Strafecken Kapital schlagen! Mehr als über diese Auszeichnung freute sich der 19-jährige über den blauen Meisterwimpel und die Meisterschale, wobei er auch MHC-Torhüterkollege Lukas Stumpf nicht vergaß, der den größten Teil der Hallenrunde gespielt hatte, beim Final Four aber wegen einer Corona-Infektion ausgebremst war.

Im Finale legten die Blau-Weiß-Roten los wie die Feuerwehr. Justus Weigand (2., 11.), Raphael Hartkopf (3., 19./Strafecke) und Paul Zmyslony (6./Strafecke) schossen eine 5:0-Führung heraus. Der BHC kam im zweiten Viertel durch die Treffer von Tim Strüven (22.) und Jonas Gomoll (26.) auf 5:2 heran. In Halbzeit zwei stellte Zmyslony per Doppelpack (41, 47.) auf 7:2. Luis Holste traf zum 8:2 (53.). Adrian Richter-Lehmann verkürzte auf 8:3 (59.), Weigand setzte den Schlusspunkt zum 9:3 (59.). Holste (2), Weigand, Hartkopf und Zmyslony hatten bereits im Halbfinale für den MHC getroffen. „Das war die beste MHC-Leistung in einem Finale, die ich je gesehen habe“, lobte Kapitän Jan-Philipp Fischer das Meisterteam 2022.

Im Damenfinale kam es am Sonntag zur Neuauflage des Endspiels von 2016, als sich der MHC in Lübeck gegen den damaligen Titelverteidiger Düsseldorfer HC nach Penaltyschießen mit 6:4 durchgesetzt hatten. Durch den 5:1 (2:0)-Sieg vor heimischer Kulisse verbuchten die Düsseldorferinnen nach 2015 und 2019 den dritten Titelgewinn.

„Für uns war es schon ein Geschenk, dass wir das Finale erreicht haben. Ein 5:1 war es nicht, das war natürlich ärgerlich, weil wir mit viel Herz gespielt und alles gegeben haben“, konnte MHC-Torhüterin Karlotta Lammers ihre Tränen der Enttäuschung nicht zurückhalten.

Mit ihren 22 Jahren repräsentiert die Torfrau den Altersschnitt ihres Teams, der bei 21,7 Jahren liegt. Damit stellten die Blau-Weiß-Roten das jüngste Team beim Final Four. Vom -Meisterteam 2016 waren mit Torhüterin Lisa Schneider, die im Halbfinale beim 4:3 (2:2, 2:0)-Sieg nach Penaltyschießen über Rot-Weiss Köln zum Shootout ins Tor kam und drei der vier Kölner Versuche entschärfte, und Stürmerin Nadine Kanler, die gegen Köln am Samstag den 2:1-Anschlusstreffer (39.) markierte, nur noch zwei Akteurinnen mit an Bord. Isabella Schmidt gelang gegen Köln der 2:2-Ausgleich (56.).

Im Finale brachte Sara Strauss Düsseldorf mit einem Dreierpack (13., 15., 40.) mit 3:0 in Front, ehe Charlotte Gerstenhöfer für Mannheim auf 3:1 (43./Strafecke) verkürzte. Elisa Gräve (51.) und Pia Lhotak (60.) stellten den DHC-Sieg sicher.