MHC hat zwei heiße Eisen im Feuer

Mannheim. Die besten acht Hockeyteams aus Deutschland geben sich am Samstag und Sonntag auf der Anlage des Mannheimer HC beim Final Four 2021 ein Stelldichein. Erstmals nach 2019 werden wieder deutsche Feldhockeymeister der Damen und Herren gekürt. Im vergangenen Jahr machte die Corona-Pandemie der Austragung des Final Four beim MHC einen Strich durch die Rechnung, auch das Final Four 2021 steht noch im Zeichen der Pandemie: Zuschauer sind in der MHC Arena am Wochenende nicht zugelassen.

AdUnit urban-intext1

„Wir gehen am Samstag ab 9 Uhr und am Sonntag ab 11.30 Uhr mit unserem Partner www.twitch.tv/trops4 auf Sendung“, betont MHC-Marketingleiter Valentin Heyl, dass die Sportfans das Final Four 2021 umfassend von zu Hause aus werden verfolgen können.

Der MHC ist allerdings gemeinsam mit dem Deutschen Hockey-Bund (DHB) nicht nur Ausrichter der DM-Endrunde, sondern hat sportlich auch selbst zwei Eisen im Feuer. So kommt es bei den Herren am Samstag (19 Uhr) mit dem Duell zwischen dem MHC und Uhlenhorst Mülheim zur Neuauflage des bisher letzten DM-Finals, als die Mülheimer die Mannheimer 2019 in Krefeld ganz knapp mit 5:4 bezwangen und damit nach 2018 erneut den Titel holten.

MHC-Spieler Linus Müller stand damals in Krefeld mit auf dem Platz. Er will es mit den Blau-Weiß-Roten nun besser machen, schließlich feierten die MHC-Herren 2017 beim bisher letzten Final Four auf eigener Anlage auch die Meisterschaft. „Wir wissen, dass wir Strafecken vermeiden müssen, damit Lukas Windfeder nicht so zum Zug kommt, aber in den Viertelfinalspielen gegen Harvestehude ist uns das gegen Michael Körper auch schon gut gelungen“, gibt sich der Nationalspieler im MHC-Trikot vor dem Duell gegen den Titelverteidiger optimistisch.

AdUnit urban-intext2

Enrich mit Personalsorgen

„Ich kenne Final-Four-Turnier aus Spanien und freue mich jetzt auf mein erstes Final Four in Deutschland, auch wenn leider keine Fans vor Ort sein können“, ist der aktuelle MHC-Herrencoach Andreu Enrich nicht von der Finalniederlage 2019 belastet. „Sie werden nur dann auflaufen, wenn sie auch hundertprozentig fit sind“, ließ Enrich mögliche Einsätze von Teo Hinrichs, Guido Barreiros und Justus Weigand im Halbfinale offen.

Den ersten Teilnehmer am Herrenfinale (Sonntag, 16 Uhr) ermitteln am Samstag um 16 Uhr Rot-Weiss Köln und der Berliner HC. Bereits um 13 Uhr treffen am Samstag im zweiten Damenhalbfinale die MHC-Damen auf Rot-Weiss Köln. „Mit der Hintergrundgeschichte hat das Duell gegen Köln ein Extraflair“, ist MHC-Spielerin Sonja Zimmermann die dann doch besondere Konstellation bewusst. Schließlich stehen auf Kölner Seite mit Cécile Pieper und Nike Lorenz zwei Nationalmannschaftskameradinnen im Aufgebot, die 2019 in Krefeld beim bisher letzten Final Four noch das MHC-Trikot trugen.

AdUnit urban-intext3

„Wir haben uns gegen Mülheim im Viertelfinale ja erst in drei Spielen durchgesetzt, aber Köln musste gegen den UHC Hamburg auch über drei Spiele gehen“, sieht MHC-Damencoach Nicklas Benecke auf keiner Seite einen Vorteil. Während Nationalspielerin Naomi Heyn beim MHC weiter ausfällt, hofft Benecke auf den Einsatz von Charlotte Gerstenhöfer. Im Finale am Sonntag (13 Uhr) bekommt es der Gewinner der Halbfinalpartie mit dem Sieger des ersten Duells (Samstag, 10 Uhr) zwischen dem Düsseldorfer HC und Titelverteidiger Club an der Alster aus Hamburg zu tun.

AdUnit urban-intext4