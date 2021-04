MHC hat „ultra Bock“ auf den Titel

Mannheim. 2017 haben die Herren des Mannheimer HC in der heimischen Arena den Meisterpokal in die Höhe gereckt. Diesen Glücksmoment will der Bundesligist in Kürze gerne wieder erleben, wenn das Final Four am 8./9. Mai auf dem MHC-Gelände steigt.

„Wir haben da ultra Bock drauf. 2017, das sind super Erinnerungen!“, will Kapitän Jan-Philipp Fischer mit seinen Jungs am zweiten Maiwochenende auf eigener Anlage erneut nach dem Titel greifen. Dafür gilt es aber erst einmal, die „Best of three“-Viertelfinalserie gegen den Harvestehuder THC zu gewinnen. Das erste Duell zwischen dem Zweiten der Gruppe B aus Mannheim und dem Dritten der Gruppe A aus Hamburg steigt dabei erst am Sonntag (12 Uhr/ YouTube) in der Hansestadt. Zunächst war der Samstag als Spieltermin kommuniziert worden.

„Bei uns ist es für den Gegner immer schwierig, zu bestehen. Wir wollen Mannheim unter Druck setzen“, will HTHC-Coach Christoph Bechmann selbst die Grundlage für das Erreichen des Final Foul legen. „Der Platz des HTHC ist für die Gastmannschaft immer unangenehm, da springen die Bälle oft recht komisch und es sind immer intensive Spiele mit vielen Toren“, rechnet auch MHC-Kapitän Fischer mit einem heißen Tanz. Spiel zwei der Serie steigt am 1. Mai beim MHC und auch ein mögliches drittes Spiel fände am 2. Mai in Mannheim statt. Im Mittelpunkt werden in dieser Serie die beiden besten Bundesliga-Torschützen stehen. So hat der HTHC mit dem Österreicher Michael Körper ebenso einen Strafeckenschützen des Prädikats „Weltklasse“ in seinen Reihen, wie die MHC-Herren mit dem argentinischen Olympiasieger Gonzalo Peillat. Während beim HTCH alle fit sind, bangt der MHC noch um die Einsatzfähigkeit von Teo Hinrichs, Alexander Schöllkopf und Justus Weigand.

TSVMH stemmt sich gegen Abstieg

Nicht um den Titel, sondern gegen den Abstieg geht es beim TSV Mannheim Hockey. „Aus unserer Sicht ist das Kräfte- und Chancenverhältnis dem K.o.-Modus entsprechend ausgeglichen, der hart erarbeitete Platz fünf und damit das Heimrecht in Spiel drei könnte ein möglicher Vorteil sein. Dementsprechend ist das Ziel für kommenden Sonntag auch, eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel bei uns zu erarbeiten“, blickt das Trainer-Duo Carsten-Felix Müller und Alexander Vörg auf den Beginn der Play-down-Serie gegen den Sechsten der Gruppe A Großflottbeker THGC voraus.

Zu Spiel eins der „Best of three“-Serie um den Klassenerhalt müssen die Schwarz-Weiß-Roten dabei am Sonntag (13 Uhr/YouTube) in Hamburg antreten, bevor Spiel zwei am 1. Mai und ein mögliches Spiel drei (2. Mai) in Mannheim stattfinden. Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, der darf auch weiterhin in Liga eins spielen. and