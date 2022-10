MHC hält Verfolger auf Distanz

Mannheim. Das Topduell in der Staffel B der Feldhockey-Bundesliga haben die Damen des Mannheimer HC am Sonntag gegen den Club an der Alster mit 4:2 (1:1) gewonnen. „Im Gegensatz zum Samstag war da schon wieder ein bisschen mehr Power drin“, blickte MHC-Trainer Nicklas Benecke nach dem Heimsieg gegen die Hamburgerinnen etwas wehmütig auf den Vortag zurück, als sich die Blau-Weiß-Roten im Heimspiel gegen den Berliner HC mit einem 1:1 (1:1) begnügen mussten und damit erstmals in der laufenden Runde nicht als Sieger vom Platz gingen. „Trotzdem sind wir natürlich super happy mit dem Sieg gegen Alster“, freute sich Benecke, dass man den Verfolger auf Distanz halten konnte.

Die MHC-Damen erwischten einen perfekten Start, als Kapitänin Stine Kurz schon früh die erste MHC-Strafecke zum 1:0 (2.) verwandelte. Victoria McCabe stellte für Alster aber rasch auf 1:1 (4.). Im zweiten Spielviertel hatte Kurz mit der dritten Strafecke Pech, als diese nur den rechten Torpfosten traf (19.). In der zweiten Halbzeit war es Lucia Jiménez, die aus dem Feld das Tor zum 2:1 (36.) erzielte. Lucina von der Heyde erhöhte auf 3:1 (44./Strafecke), aber Alster kam sieben Sekunden vor Viertelende durch Viktoria Huse auf 3:2 (45./Siebenmeter) heran. Im Schlussviertel war es dann Lucina von der Heyde, die mit einem langen Ball Jiménez bediente, deren Schuss Teamkollegin Charlotte Gerstenhöfer zum 4:2 (48.) ins Tor abfälschte. Am Samstag hatte Charlotte Hendrix den MHC gegen den Berliner HC mit ihrem ersten Bundesligator mit 1:0 (16./SE) in Führung gebracht, aber Linnea Weidemann erzielte das 1:1 (27/SE.) für die Gäste.

Bittere Niederlage für den TSVMH

Ein 1:1 wäre auch am Sonntag möglich gewesen, als die Damen des TSV Mannheim Hockey den Berliner HC zu Gast hatten, doch am Ende hieß es durch das Tor von Sophie Hildebrandt (38./SE) 0:1 (0:0). „Das war eine unglaublich gute Leistung und ein Spiel auf Augenhöhe – nur leider ohne die entsprechende Belohnung“, bedauerte TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller. Müller verzeichnete aber die Steigerung gegenüber der schmerzlichen 1:3 (1:1)-Heimniederlage am Samstag im Aufsteigerduell gegen den Bremer HC, als sich das 1:0 (29./SE) von Innes Wanner als zu wenig herausgestellte. Am Sonntag hatte der TSVMH gegen Berlin in der Schlussphase den Ausgleich auf dem Schläger, aber Sarah Kardorfs Schuss landete nur am Pfosten (57.). and