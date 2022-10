MHC gelingt Revanche gegen Polo

Mannheim. In einer kleinen Neuauflage des DM-Halbfinales vom Juni ist den Herren des Mannheimer HC am Sonntag gegen den Vizemeister Hamburger Polo Club mit einem 4:3 (2:2)-Heimsieg erfolgreich die Revanche gelungen. Das letzte Feldhockey-Bundesligaspiel des MHC im Jahr 2022 war für die Blau-Weiß-Roten dabei auch ein besonderes. „Für uns ist das ein spezielles Spiel, denn wir nehmen es als Revanche und müssen dafür viel Energie aufbringen“, hatte MHC-Coach Andreu Enrich schon am Samstag nach dem 10:1 (5:0)-Kantersieg in der MHC Arena gegen Aufsteiger Münchner SC den Blick auf das Spiel gegen Polo gerichtet – und sollte mit seiner Einschätzung recht behalten.

So gingen die vom ehemaligen MHC-Spieler Matthias Witthaus gecoachten Hamburger durch Paul Smith (10.) in Führung, aber Peer Hinrichs gelang postwendend das 1:1 (11.) für den MHC. Tim Seagon brachte die Gastgeber mit 2:1 (21.) in Front, die nun dem 3:1 nahe schienen, aber Max Silanoglu glich kurz vor der Halbzeit zum 2:2 (29.) aus. Raphael Hartkopf stellte in Hälfte zwei auf 3:2 (42.) für den MHC, doch Kane Russell glich zum 3:3 (48./Siebenmeter) aus. Zwei Minuten vor dem Ende traf Hugo von Montgelas zum 4:3-Sieg (58.), der schon am Vortag gegen den MSC mit dem 6:0 (32.) sein erstes Tor im MHC-Trikot erzielt hatte. Gegen die Münchner trugen sich beim zweistelligen Erfolg zudem Gonzalo Peillat mit vier Strafeckentoren (18., 20, 34. und 35.), Justus Weigand (6., 47./SE), Raphael Hartkopf (13., 59.) und Erik Kleinlein (26.) in die Torschützenliste ein.

TSVMH macht zu viele Fehler – 1:4

Polo gastierte bereits am Samstag beim TSV Mannheim Hockey und beim 1:4 (0:2) bekamen die Schwarz-Weiß-Roten die Effizienz des Vizemeisters zu spüren. „Wir wussten, dass sie schnelle Spieler haben und konterstark sind. Leider haben sie unsere individuellen Fehler bestraft“, sagte TSVMH-Trainer Héctor Martinez. Das Tor für sein Team fiel dagegen viel zu spät, Nicolas Proske markierte den Ehrentreffer zum 1:4 erst in der 55. Minute. and