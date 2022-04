MHC-Damen zeigen gute Reaktion

Hamburg. Mit einem Sieg beim direkten Verfolger Club an der Alster hätten die Damen des Mannheimer HC am Samstag ihre Führung in der Staffel B der Feldhockey-Bundesliga ausbauen können. Es kam aber anders, der MHC musste sich mit 2:4 (1:3) geschlagen geben. „Es ist in Ordnung, hier bei Alster zwei Tore zu schießen, aber wenn man vier bekommt, reicht das eben nicht“, bemängelte MHC-Coach Nicklas Benecke die Defensivleistung. Die Tore für den MHC erzielten Sonja Zimmermann (19./Strafecke) und Merle Knobloch (45.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag zeigten die Blau-Weiß-Roten beim 4:0 (1:0)-Sieg beim Großflottbeker THGC eine gute Reaktion. „Wir haben souverän gewonnen“, fand Benecke, dass sein Team sogar mehr Treffer hätte erzielen können als die von Lisa Mayerhöfer (9.), Florencia Habif (41./SE), Charlotte Gerstenhöfer (46./SE) und Merle Knobloch (52.). and