Mannheim. Für die Damen des Mannheimer HC geht die Winterpause in der Feldhockey-Bundesliga zu Ende – und das gleich mit einem Doppelspielwochenende. So sind die Blau-Weiß-Roten als Tabellenführer der Staffel A am Samstag (15.30 Uhr/live auf YouTube) im Heimspiel gegen den Staffelvorletzten Münchner SC klarer Favorit, während am Sonntag im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Rot-Weiss Köln (15.30 Uhr/live auf YouTube) ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten ist. Zuschauer sind zu den Spielen nicht zugelassen.

AdUnit urban-intext1

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Es kommen zwei Teams auf uns zu, die vergangenes Wochenende schon gespielt haben und somit einen kleinen Vorteil haben“, sagt MHC-Damentrainer Nicklas Benecke. Während der MSC mit einem 0:0 beim Harvestehuder THC Hamburg die kleine theoretische Chance aufs Play-off-Viertelfinale am Leben erhielt, musste sich RWK dem Titelverteidiger Club an der Alster Hamburg mit 2:4 geschlagen geben.

Vorentscheidender Charakter

„Wir gehen guten Mutes in beide Duelle und hoffen, dass wir zweimal siegreich vom Platz gehen“, betont Benecke. Er weiß um die große Chance, Platz eins in der Staffel A zu untermauern. Derzeit trennen den Spitzenreiter aus Mannheim und den Verfolger aus Köln zwei Punkte, wobei das Benecke-Team ein Spiel weniger ausgetragen hat. Sorgenfalten hat der Coach der Blau-Weiß-Roten wegen des Personals. „Paulina Niklaus fehlt auf jeden Fall. Martina Cavallero kann hoffentlich mindestens ein Spiel absolvieren, Florencia Habif hat sich im Training am Knie verletzt“, bangt er um den Einsatz der Argentinierinnen. and