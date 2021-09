MHC-Damen treffen auf Schlusslicht

Mannheim. Nachdem die Damen des Mannheimer HC zuletzt beim 2:2 gegen den UHC Hamburg im ersten Heimspiel der neuen Feldhockey-Bundesligasaison den Heimsieg noch verpasst haben, wollen die Blau-Weiß-Roten nun am Sonntag (12 Uhr) in der heimischen MHC Arena gegen Liganeuling Club Raffelberg gewinnen. „Wir wollen natürlich weiterhin ungeschlagen bleiben und gegen einen Aufsteiger, der sich bisher teuer verkauft hat, die drei Punkte zu Hause holen“, gibt Trainer Nicklas Benecke eine klare Marschroute vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass der Vizemeister gegen den Aufsteiger die Favoritenrolle inne hat, zeigt dabei auch ein Blick auf die Tabelle der Staffel B, denn die führt der MHC mit vier Siegen und einem Unentschieden und den daraus resultierenden zehn Zählern an, während Raffelberg punktlos am Tabellenende steht. „Naomi Heyn könnte am Wochenende wieder eine Option werden“, hofft Benecke auf ein baldiges Saisondebüt der deutschen Nationalspielerin, die sich vor Olympia einen Handbruch zugezogen hatte. and