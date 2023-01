MHC-Damen stürmen in die Endrunde

Mannheim. Gute Laune hatten am Samstag nach der Schlusssirene die Damen des Mannheimer HC. In der mit 600 Zuschauern ausverkauften Irma-Röchling-Halle nutzten sie ihren Heimvorteil im Viertelfinale gegen die Zehlendorfer Wespen mit einem 7:3 (4:2)-Sieg und feierten damit den Einzug in die Endrunde um die deutsche Hallenhockeymeisterschaft. Beim Final Four 2023 in der Frankfurter Ballsporthalle kommt es damit schon am nächsten Samstag im Halbfinale zur Neuauflage des DM-Endspiels 2022 gegen den Düsseldorfer HC.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Einen Wunschgegner gibt es im Halbfinale sowieso nicht“, sagte MHC-Damencoach Nicklas Benecke. Er freute sich am Samstag erst einmal darüber, dass der favorisierte Südmeister gegen den Ostzweiten aus Berlin den erneuten Sprung in die DM-Endrunde schaffte. „Ich hatte ja gesagt, dass die Zehlendorfer Wespen kein schlechtes Team haben, aber am Ende haben sich Qualität und Tempo durchgesetzt“, empfand Benecke gerade aufgrund der zweiten Halbzeit den Sieg seiner Mannschaft als verdient.

Gerstenhöfer trifft dreimal

Mit einem Sololauf besorgte Verena Neumann das 1:0 (7.) für den MHC. Die Wespe zeigten allerdings eine rasche Reaktion, Lisa Schneider im MHC-Tor musste gegen Nele Lammers (8.) und Lea Rosner (9.) das mögliche 1:1 verhindern. „Es gibt schon noch Baustellen, an denen wir bis Samstag arbeiten müssen“, räumte auch Benecke ein.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hockey Respekt vor den Wespen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hockey Mannheim hat gleich zwei Eisen im Feuer Mehr erfahren Hockey Fernduell geht an den MHC Mehr erfahren

In der zehnten Minute jubelte der MHC erneut, als Kapitänin Stine Kurz ebenfalls per Sololauf zum 2:0 traf. Vor Ende des ersten Viertels verkürzte Alina Sophie Jäger für die Berlinerinnen auf 2:1 (15./Strafecke). Im zweiten Abschnitt war Charlotte Gerstenhöfer kurz zuvor noch mit einer Strafecke an Wespen-Torfrau Nora Rabe gescheitert (17.), sie markierte dann aber aus dem Feld das 3:1 (20.). Friederike Seifert verkürzte für die Gäste auf 3:2 (23./Strafecke), Stine Kurz sorgte mit dem 4:2 (26./Strafecke) für den Halbzeitstand.

Nach der Pause verwandelte Paulina Niklaus eine Strafecke zum 5:2 (37.). Friederike Seifert brachte Zehlendorf auf 5:3 (50.) heran, doch Charlotte Gerstenhöfer sorgte mit dem 6:3 (53./Strafecke) und ihrem dritten Treffer zum 7:3 (59.) in den bereits verwaisten Berliner Kasten für die Entscheidung. „Wir haben an der einen oder anderen Stelle auch mal etwas zu viel zugelassen, daran müssen wir noch arbeiten. Jetzt freuen wir uns aber erst einmal über den Einzug ins Final Four“, strahlte die dreifache Torschützin.